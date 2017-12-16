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20:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» с минимальным счётом одолел «Ньюкасл»

«Арсенал» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 18-го тура английской Премьер-лиги.

Источник: AP 2017

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в середине первого тайма забил немецкий полузащитник Месут Озил. «Арсенал» прервал серию из трёх матчей без побед в АПЛ.

В параллельном матче 18-го тура «Уотфорд» на своём поле проиграл «Хаддерсфилд Таун» (1:4). Обе команды заканчивали встречу в меньшинстве.

Арсенал 1:0
Первый тайм: 1:0
Ньюкасл Юнайтед
16.12.2017, 18:00 основной раунд: 18-й тур Emirates Stadium
Главные тренеры
Арсен Венгер Рафаэль Бенитес
Голы
23′ Месут Езил 11
Составы
Петр Чех 33
Лоран Косьельни 6
86′ Начо Монреаль 18
Эктор Бельерин 24
Джек Уилшир 10
Месут Езил 11
90+2′ Гранит Джака 29
Эйнсли Мэйтланд-Найлс 30
89′ Алексис Санчес 7
Франсис Кокелен 34
73′ Александр Ляказетт 9
Оливье Жиру 12
72′ Алекс Ивоби 17
Дэнни Уэлбек 23
1 Роб Эллиот
6 Джамал Ласкеллес
19 Хавьер Манкильо
20 Флориан Лежен
22 ДеАндре Йедлин
14 Исаак Хэйден 40′
17 Айосе Перес
21 Хосе Луис Санмартин Хоселу
23 Микель Мерино 82′
10 Мохамед Диаме
7 Джейкоб Мерфи 67′
9 Дуайт Гэйл
30 Кристиан Атсу 54′
11 Мэтт Ритчи
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 2
7 Угловые 5
13 Фолы 9
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Стюарт Аттуэлл (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ньюкасл Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
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Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
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Германия
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