Но теперь смотреть его решительно невозможно. А ещё внутри уникальные кадры первого эфира Дмитрия Губерниева.
«Арсенал» с минимальным счётом одолел «Ньюкасл»
«Арсенал» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 18-го тура английской
«Арсенал» одержал победу над «Ньюкасл Юнайтед» в матче 18-го тура английской
Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол в середине первого тайма забил немецкий полузащитник Месут Озил. «Арсенал» прервал серию из трёх матчей без побед в АПЛ.
В параллельном матче 18-го тура «Уотфорд» на своём поле проиграл «Хаддерсфилд Таун» (1:4). Обе команды заканчивали встречу в меньшинстве.
|Арсенал
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1:0
Первый тайм: 1:0
|Ньюкасл Юнайтед
|Арсен Венгер
|Рафаэль Бенитес
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|23
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|2
|7
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Стюарт Аттуэлл (Англия)