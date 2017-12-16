«Валера, не верим!». Почему Карпин для «Иртыша» — как Бородюк для сборной Казахстана
Много шума на этой неделе наделала информация о том, что новым главным тренером павлодарского «Иртыша» может стать россиянин Валерий Карпин.
Много шума на этой неделе наделала информация о том, что новым главным тренером павлодарского «Иртыша» может стать россиянин Валерий Карпин.
Вкратце пересказ смешной истории о выборе наставника футбольной команды в Павлодаре выглядит примерно так. Пятикратный чемпион Казахстана решил удивить всех, разместив объявление о поиске главного тренера на своем официальном сайте. Причем одним из необходимых критериев для победы в конкурсе являлось обязательное знание правил пожарной безопасности. Этот пункт заставил смеяться над нашим футболом россиян, но нам, собственно, уже не привыкать, — не впервой отечественные руководители вида спорта № 1 выставляют казахстанцев клоунами. В итоге, по последней информации, было по поводу вакансии оказалось прислано 24 резюме. Там было немало интересных вариантов, которые называла пресса, но, в основном те, в кандидатах оказались те специалисты, кто давно сидит без работы и
Визит в Павлодар Карпина окончательно подтвердил информацию, что переговоры с ним ведутся, а значит, вполне можно порассуждать о целесообразности такого наставника для «Иртыша». Чем и занялся республиканский
Какой Карпин тренер
Футболистом он был, конечно, весьма хорошим, которого помнят многие. А после стал тренером, и главные заслуги Валерия Георгиевича на данном поприще приходятся на сезоны 2009, 2011/2012 годов, когда московский «Спартак» под его руководством выигрывал серебряные медали российской
Сколько времени Карпин без работы
Прошло уже полтора года после того, как Валерий Георгиевич завершил свое сотрудничество с командой из Армавира. Все это время много писалось о том, будто его приглашают клубы из разных стран, — в том числе и Испании. Но многие утверждают: после провала с «Мальоркой» Карпин там точно никому не нужен. Российские команды также всерьез этого специалиста не приглашают — о
Зачем Карпин нужен «Иртышу»
Поизучав российскую прессу, становится ясно: с Карпиным было бы весело. Валерий Георгиевич, будучи тренером команд, озвучил очень много интересных фраз. За ним, скажем прямо, следили, от этого человека заранее ждали новых перлов. То есть, по факту, «Иртыш» получит рекламу в России — мониторить клуб и наставника его команды оттуда будут точно. Как заявил в одном из интервью бывший генеральный директор «Актобе» Дмитрий Васильев (еще в то время, когда мы в Казахстане его и не знали…): «Карпин — хороший фронтмен». Что тот и продемонстрировал в передаче «Тотальный разбор» на «Матч ТВ». Уже первый выпуск показал: Карпин — голос программы, но не ведущий.
Тут стоит вспомнить и тот факт, что этот наставник очень любит менять состав вверяемой ему команды практически полностью. Так, по крайней мере, позволяли ему делать в России. После отставки из
Для чего Карпину «Иртыш»
По большому счету, для данного специалиста это хоть
Даже поверхностное изучение тренерской деятельности Карпина активирует эффект дежавю: на ум сразу приходит нынешний наставник национальной сборной Казахстана — главный претендент на звание «наиболее ненавидимая казахстанскими футбольными болельщиками персона» Александр Бородюк. Сами прикиньте — параллелей хватает: отличный футболист — но посредственный тренер; долго сидит без работы; вроде,
Вообще, в последние годы российская тренерская школа, в первую очередь, — титаническими усилиями Александра Бородюка, себя в нашей стране, можно сказать, дискредитировала, и, вроде бы, потихоньку мнение о том, что специалисты оттуда обладают необходимой квалификацией, должно сходить на нет. Но, похоже, — не везде подобное происходит, раз уж Карпин
Тут остается только надеяться, что руководство «Иртыша» обратит внимание на ошибку перекрасившейся в КФФ ФФК, примет взвешенное решение и не поведется на происки агентов, заявляющих, что, якобы, Карпин невероятно нужен и в России, и Испании, —