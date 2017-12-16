«Валера, не верим!». Почему Карпин для «Иртыша» — как Бородюк для сборной Казахстана

Вкратце пересказ смешной истории о выборе наставника футбольной команды в Павлодаре выглядит примерно так. Пятикратный чемпион Казахстана решил удивить всех, разместив объявление о поиске главного тренера на своем официальном сайте. Причем одним из необходимых критериев для победы в конкурсе являлось обязательное знание правил пожарной безопасности. Этот пункт заставил смеяться над нашим футболом россиян, но нам, собственно, уже не привыкать, — не впервой отечественные руководители вида спорта № 1 выставляют казахстанцев клоунами. В итоге, по последней информации, было по поводу вакансии оказалось прислано 24 резюме. Там было немало интересных вариантов, которые называла пресса, но, в основном те, в кандидатах оказались те специалисты, кто давно сидит без работы и когда-то хорошо потрудился с кем-то. По окончании срока сбора резюме и выбора приемлемой кандидатуры стало известно, что в Павлодар прибыл всем знакомый Валерий Карпин, побывавший на встрече с руководством Павлодарской области и улетевший. На сайте «Иртыша» появилась краткая информация о визите, в которой было подчеркнуто: «Стоит отметить, Валерий Георгиевич прибыл на переговоры с ФК “Иртыш” вне конкурса, по приглашению руководства павлодарского клуба». Тут можно сделать несколько выводов: либо Карпин не захотел быть «тренером по объявлению», либо руководство клуба признало глупость и бессмысленность выбора наставника своей команде таким способом. Либо — и то, и другое. Визит в Павлодар Карпина окончательно подтвердил информацию, что переговоры с ним ведутся, а значит, вполне можно порассуждать о целесообразности такого наставника для «Иртыша». Чем и занялся республиканский интернет-портал Sports.kz. Какой Карпин тренер Футболистом он был, конечно, весьма хорошим, которого помнят многие. А после стал тренером, и главные заслуги Валерия Георгиевича на данном поприще приходятся на сезоны 2009, 2011/2012 годов, когда московский «Спартак» под его руководством выигрывал серебряные медали российской Премьер-Лиги. Что было дальше? Испанская «Мальорка» и «Торпедо» из Армавира. Никаких успехов там Карпин не снискал. Армавирцы и вовсе покинули ФНЛ — это было 26 июня 2016 года.

Сколько времени Карпин без работы



Прошло уже полтора года после того, как Валерий Георгиевич завершил свое сотрудничество с командой из Армавира. Все это время много писалось о том, будто его приглашают клубы из разных стран, — в том числе и Испании. Но многие утверждают: после провала с «Мальоркой» Карпин там точно никому не нужен. Российские команды также всерьез этого специалиста не приглашают — о чем-то подобном ходили только слухи и разговоры, но дальше этого. Востребованно-невостребованный тренер, получается.



Зачем Карпин нужен «Иртышу»



Поизучав российскую прессу, становится ясно: с Карпиным было бы весело. Валерий Георгиевич, будучи тренером команд, озвучил очень много интересных фраз. За ним, скажем прямо, следили, от этого человека заранее ждали новых перлов. То есть, по факту, «Иртыш» получит рекламу в России — мониторить клуб и наставника его команды оттуда будут точно. Как заявил в одном из интервью бывший генеральный директор «Актобе» Дмитрий Васильев (еще в то время, когда мы в Казахстане его и не знали…): «Карпин — хороший фронтмен». Что тот и продемонстрировал в передаче «Тотальный разбор» на «Матч ТВ». Уже первый выпуск показал: Карпин — голос программы, но не ведущий. Чем-то эта история смахивает на ситуацию с казахстанским клубом. Разве «Иртышу» нужен ПИАР в России? Необходимо ли павлодарцам, чтобы за ними оттуда пристально следили? Для чего? Говорить Карпин наверняка станет много. А будет ли он тренером нормальным?..



Тут стоит вспомнить и тот факт, что этот наставник очень любит менять состав вверяемой ему команды практически полностью. Так, по крайней мере, позволяли ему делать в России. После отставки из красно-белого клуба председатель его Совета директоров Леонид Федун заявил: «Валерий Карпин за время своего пребывания в “Спартаке” израсходовал больше 250 миллионов долларов на покупки, продав, если не ошибаюсь на 87. Вот и все, понимаете? На 280 миллионов можно было купить трех Халков… Сбитый летчик может говорить все, но он сбитый летчик». Позже, уже в куда более бедном Армавире, состав местной команды сразу же покинули 17 футболистов. Готов ли к таким переменам «Иртыш»? Есть ли деньги в Павлодаре на Карпина и новых игроков? Что вовсе, к тому же, и никак не гарантирует результата.



Для чего Карпину «Иртыш»



По большому счету, для данного специалиста это хоть какой-то шанс вернуться в тренерскую обойму. Слишком долго он сидит без работы, понятно, что приглашать его захочет сейчас мало кто — уж очень много ненужных разговоров, и отсутствие какого-либо результатов в последние годы сказываются. Ну, и, конечно, возможность заработать — всякого рода подработки вроде на роли ведущего телепрограммы приносят все-таки денег меньше, чем непосредственно работа в футболе.



Даже поверхностное изучение тренерской деятельности Карпина активирует эффект дежавю: на ум сразу приходит нынешний наставник национальной сборной Казахстана — главный претендент на звание «наиболее ненавидимая казахстанскими футбольными болельщиками персона» Александр Бородюк. Сами прикиньте — параллелей хватает: отличный футболист — но посредственный тренер; долго сидит без работы; вроде, кому-то нужен, — но только по слухам; умеет красиво говорить, однако результата нет…



Вообще, в последние годы российская тренерская школа, в первую очередь, — титаническими усилиями Александра Бородюка, себя в нашей стране, можно сказать, дискредитировала, и, вроде бы, потихоньку мнение о том, что специалисты оттуда обладают необходимой квалификацией, должно сходить на нет. Но, похоже, — не везде подобное происходит, раз уж Карпин все-таки посетил Павлодар. Когда Бородюк приехал на переговоры, руководство ФФК купилось на незамысловатую рекламу, — ведь, якобы, отличный же специалист, бронзовый призер чемпионата Европы, хотя и прекрасно известно, кто в реальности привел к медалям россиян тогда. Чуть ли не сам Гуус Хиддинк — только российского разлива. И, главное, — все им интересуются: и туда зовут, и сюда… Значит, востребованный. Просто не берет никто… Извиняемся за сравнение, но это как залежалый товар в магазине: на витрине, вроде бы, присутствует, люди на него смотрят, — но никто не берет, видя качество.



Тут остается только надеяться, что руководство «Иртыша» обратит внимание на ошибку перекрасившейся в КФФ ФФК, примет взвешенное решение и не поведется на происки агентов, заявляющих, что, якобы, Карпин невероятно нужен и в России, и Испании, — вот-вот ускользнет… Все это просто игра по выбиванию в Павлодаре большого контракта для тренера, у которого с этим делом явно все не особо хорошо складывается.