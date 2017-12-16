Кто остановит Гвардьолу?
«СЭ» рассказывает о главных интригах 18 тура английской
«СЭ» рассказывает о главных интригах 18 тура английской
ПРЕОДОЛЕЕТ ЛИ ПОКЕТТИНО «НЕВЫЕЗДНОЙ» СИНДРОМ?
Сразу после победы над «Брайтоном» Маурисио Покеттино назвал последние результаты своей команды «фантастическими». И действительно «Тоттенхэм» дважды подряд выиграл в
Самый неприятный факт для Покеттино — играть с «Манчестер Сити» придется на выезде. С 2014 года, когда он пришел в «Тоттенхэм», аргентинец добыл лишь одну гостевую победу над английскими грандами. Было это в феврале 2016-го, как раз на «Этихаде». В этом сезоне с выездами у «шпор» все не так уж плохо, но только за счет успехов в Лиге чемпионов. Там они сыграли вничью с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» и победили «Боруссию» в Дортмунде. Зато во внутреннем чемпионате проиграли «МЮ» и «Арсеналу».
СТАНЕТ ЛИ ГВАРДЬОЛА ТРЕНЕРОМ МЕСЯЦА В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ?
У Хосепа Гвардьолы, между тем, дела идут просто прекрасно. Мало того, что после победы над «Суонси» каталонец поставил рекорд чемпионата Англии по продолжительности победной серии, так он еще и вошел в историю, как единственный тренер, который владеет подобными достижениями в трех из пяти ведущих европейских лиг — примере, бундеслиге и
СЫГРАЕТ ЛИ МХИТАРЯН ПРОТИВ «ВЕСТ БРОМВИЧА»?
Этот вопрос можно трансформировать в «Сыграет ли Мхитарян за “МЮ” еще хотя бы раз?». Похоже, время армянского полузащитника в команде Моуринью неумолимо подходит к концу. По крайней мере, в пятницу вокруг него бушевала настоящая информационная буря, начало которой положил сам португальский тренер. Сначала он отправил Мхитаряна в глубокий запас, потом дал несколько неопределенных комментариев по этому поводу, а вчера прямым текстом подтвердил возможность продажи игрока. «У каждого футболиста есть своя цена» — что это, как не начало торгов?
Параллельно в британских СМИ всплыли слухи о том, что у Мхитаряна случился конфликт с Моуринью после матча с «Брайтоном» в конце ноября. Кажется, шансов попасть в заявку на матч с «Вест Бромвичем» у полузащитника еще меньше, чем у зрителей увидеть зрелищный футбол во встрече «МЮ» с одним из аутсайдеров.
«БЕРНЛИ» ВОЙДЕТ В ЗОНУ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ?
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ЗАБЬЕТ ЛИ САЛАХ?
Накануне матче с «Вест Бромвичем» Мохаммеду Салаху вручили премию лучшему игроку Африки и ничего хорошего из этого не вышло — форвард обошелся без голов и «Ливерпуль» сыграл первую нулевую ничью за 13 матчей.
В пятницу Салаха настигла еще одна награда — его признали лучшим игроком ноября в
16 декабря, суббота
15:30. ЛЕСТЕР — КРИСТАЛ ПЭЛАС. Прогноз «СЭ» — 3:1. Прогноз WinLine — П1 1.86 — Н 3.61 — П2 4.36.
18:00. АРСЕНАЛ — НЬЮКАСЛ. Прогноз «СЭ» — 2:0. Прогноз WinLine — П1 1.23 — Н 6.22 — П2 11.0.
18:00. СТОУК СИТИ — ВЕСТ ХЭМ. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 2.26 — Н 3.27 — П2 3.31.
18:00. БРАЙТОН — БЕРНЛИ. Прогноз «СЭ» — 0:1. Прогноз WinLine — П1 2.54 — Н 2.90 — П2 3.21.
18:00. УОТФОРД — ХАДДЕРСФИЛД. Прогноз «СЭ» — 1:0. Прогноз WinLine — П1 1.76 — Н 3.67 — П2 4.77.
18:00. ЧЕЛСИ — САУТГЕМПТОН. Прогноз «СЭ» — 3:1. Прогноз WinLine — П1 1.37 — Н 4.81 — П2 7.94.
20:30. МАНЧЕСТЕР СИТИ — ТОТТЕНХЭМ. Прогноз «СЭ» — 1:0. Прогноз WinLine — П1 1.56 — Н 4.45 — П2 5.43.
17 декабря, воскресенье
17:15. ВЕСТ БРОМВИЧ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. Прогноз «СЭ» — 0:1. Прогноз WinLine — П1 5.76 — Н 3.74 — П2 1.56.
19:30. БОРНМУТ — ЛИВЕРПУЛЬ. Прогноз «СЭ» — 0:3. Прогноз WinLine — П1 5.75 — Н 4.38 — П2 1.45.
18 декабря, понедельник
23:00. ЭВЕРТОН — СУОНСИ. Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 1.71 — Н 3.41 — П2 4.91.