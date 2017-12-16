Кто остановит Гвардьолу?

Источник: Reuters

ПРЕОДОЛЕЕТ ЛИ ПОКЕТТИНО «НЕВЫЕЗДНОЙ» СИНДРОМ?

Сразу после победы над «Брайтоном» Маурисио Покеттино назвал последние результаты своей команды «фантастическими». И действительно «Тоттенхэм» дважды подряд выиграл в премьер-лиге и завершил групповой этап Лиги чемпионов крупной победой над АПОЭЛ. Есть от чего зарядиться позитивными эмоциями. Они «шпорам» явно не помешают — в субботу их ждет одно из самых суровых испытаний в году — встреча с всепобеждающими «горожанами».

Самый неприятный факт для Покеттино — играть с «Манчестер Сити» придется на выезде. С 2014 года, когда он пришел в «Тоттенхэм», аргентинец добыл лишь одну гостевую победу над английскими грандами. Было это в феврале 2016-го, как раз на «Этихаде». В этом сезоне с выездами у «шпор» все не так уж плохо, но только за счет успехов в Лиге чемпионов. Там они сыграли вничью с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» и победили «Боруссию» в Дортмунде. Зато во внутреннем чемпионате проиграли «МЮ» и «Арсеналу».

СТАНЕТ ЛИ ГВАРДЬОЛА ТРЕНЕРОМ МЕСЯЦА В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ?

У Хосепа Гвардьолы, между тем, дела идут просто прекрасно. Мало того, что после победы над «Суонси» каталонец поставил рекорд чемпионата Англии по продолжительности победной серии, так он еще и вошел в историю, как единственный тренер, который владеет подобными достижениями в трех из пяти ведущих европейских лиг — примере, бундеслиге и премьер-лиге. В общем, мы знаем, в каких двух странах будет работать Пеп после ухода из «Манчестер Сити» — Франция и Италия ждут рекордсмена. А пока Гвардьола в третий раз подряд был признан лучшим тренером месяца в Англии. Это подоспела награда за ноябрь, но в случае победы над Покеттино, не миновать и четвертого приза — за декабрь.

СЫГРАЕТ ЛИ МХИТАРЯН ПРОТИВ «ВЕСТ БРОМВИЧА»?

Этот вопрос можно трансформировать в «Сыграет ли Мхитарян за “МЮ” еще хотя бы раз?». Похоже, время армянского полузащитника в команде Моуринью неумолимо подходит к концу. По крайней мере, в пятницу вокруг него бушевала настоящая информационная буря, начало которой положил сам португальский тренер. Сначала он отправил Мхитаряна в глубокий запас, потом дал несколько неопределенных комментариев по этому поводу, а вчера прямым текстом подтвердил возможность продажи игрока. «У каждого футболиста есть своя цена» — что это, как не начало торгов?

Параллельно в британских СМИ всплыли слухи о том, что у Мхитаряна случился конфликт с Моуринью после матча с «Брайтоном» в конце ноября. Кажется, шансов попасть в заявку на матч с «Вест Бромвичем» у полузащитника еще меньше, чем у зрителей увидеть зрелищный футбол во встрече «МЮ» с одним из аутсайдеров.

«БЕРНЛИ» ВОЙДЕТ В ЗОНУ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ?

Еще чуть-чуть и сказка станет былью. Скромный «Бернли» со своим 27-миллионным бюджетом, который выглядит смешно даже по меркам лидеров российской премьер-лиги, стоит на пороге попадания в зону Лиги чемпионов. Парням Шона Дайча предстоит сыграть с «Брайтоном», который не знает побед с начала ноября. Кажется, фирменная победа 1:0 уже обеспечена. В случае осечек «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» «Бернли» вознесется на четвертое место.

ЗАБЬЕТ ЛИ САЛАХ?

Накануне матче с «Вест Бромвичем» Мохаммеду Салаху вручили премию лучшему игроку Африки и ничего хорошего из этого не вышло — форвард обошелся без голов и «Ливерпуль» сыграл первую нулевую ничью за 13 матчей.

В пятницу Салаха настигла еще одна награда — его признали лучшим игроком ноября в премьер-лиге. При этом стал первым египтянином, который получил этот приз. Неужели и у «Борнмута» есть шанс уберечься от голов Салаха?