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12:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кто остановит Гвардьолу?

«СЭ» рассказывает о главных интригах 18 тура английской премьер-лиги.

Источник: Reuters

ПРЕОДОЛЕЕТ ЛИ ПОКЕТТИНО «НЕВЫЕЗДНОЙ» СИНДРОМ?

Сразу после победы над «Брайтоном» Маурисио Покеттино назвал последние результаты своей команды «фантастическими». И действительно «Тоттенхэм» дважды подряд выиграл в премьер-лиге и завершил групповой этап Лиги чемпионов крупной победой над АПОЭЛ. Есть от чего зарядиться позитивными эмоциями. Они «шпорам» явно не помешают — в субботу их ждет одно из самых суровых испытаний в году — встреча с всепобеждающими «горожанами».

Самый неприятный факт для Покеттино — играть с «Манчестер Сити» придется на выезде. С 2014 года, когда он пришел в «Тоттенхэм», аргентинец добыл лишь одну гостевую победу над английскими грандами. Было это в феврале 2016-го, как раз на «Этихаде». В этом сезоне с выездами у «шпор» все не так уж плохо, но только за счет успехов в Лиге чемпионов. Там они сыграли вничью с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» и победили «Боруссию» в Дортмунде. Зато во внутреннем чемпионате проиграли «МЮ» и «Арсеналу».

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СТАНЕТ ЛИ ГВАРДЬОЛА ТРЕНЕРОМ МЕСЯЦА В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ?

У Хосепа Гвардьолы, между тем, дела идут просто прекрасно. Мало того, что после победы над «Суонси» каталонец поставил рекорд чемпионата Англии по продолжительности победной серии, так он еще и вошел в историю, как единственный тренер, который владеет подобными достижениями в трех из пяти ведущих европейских лиг — примере, бундеслиге и премьер-лиге. В общем, мы знаем, в каких двух странах будет работать Пеп после ухода из «Манчестер Сити» — Франция и Италия ждут рекордсмена. А пока Гвардьола в третий раз подряд был признан лучшим тренером месяца в Англии. Это подоспела награда за ноябрь, но в случае победы над Покеттино, не миновать и четвертого приза — за декабрь.

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СЫГРАЕТ ЛИ МХИТАРЯН ПРОТИВ «ВЕСТ БРОМВИЧА»?

Этот вопрос можно трансформировать в «Сыграет ли Мхитарян за “МЮ” еще хотя бы раз?». Похоже, время армянского полузащитника в команде Моуринью неумолимо подходит к концу. По крайней мере, в пятницу вокруг него бушевала настоящая информационная буря, начало которой положил сам португальский тренер. Сначала он отправил Мхитаряна в глубокий запас, потом дал несколько неопределенных комментариев по этому поводу, а вчера прямым текстом подтвердил возможность продажи игрока. «У каждого футболиста есть своя цена» — что это, как не начало торгов?

Параллельно в британских СМИ всплыли слухи о том, что у Мхитаряна случился конфликт с Моуринью после матча с «Брайтоном» в конце ноября. Кажется, шансов попасть в заявку на матч с «Вест Бромвичем» у полузащитника еще меньше, чем у зрителей увидеть зрелищный футбол во встрече «МЮ» с одним из аутсайдеров.

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«БЕРНЛИ» ВОЙДЕТ В ЗОНУ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ?

Еще чуть-чуть и сказка станет былью. Скромный «Бернли» со своим 27-миллионным бюджетом, который выглядит смешно даже по меркам лидеров российской премьер-лиги, стоит на пороге попадания в зону Лиги чемпионов. Парням Шона Дайча предстоит сыграть с «Брайтоном», который не знает побед с начала ноября. Кажется, фирменная победа 1:0 уже обеспечена. В случае осечек «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» «Бернли» вознесется на четвертое место.

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ЗАБЬЕТ ЛИ САЛАХ?

Накануне матче с «Вест Бромвичем» Мохаммеду Салаху вручили премию лучшему игроку Африки и ничего хорошего из этого не вышло — форвард обошелся без голов и «Ливерпуль» сыграл первую нулевую ничью за 13 матчей.

В пятницу Салаха настигла еще одна награда — его признали лучшим игроком ноября в премьер-лиге. При этом стал первым египтянином, который получил этот приз. Неужели и у «Борнмута» есть шанс уберечься от голов Салаха?

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16 декабря, суббота
15:30. ЛЕСТЕР — КРИСТАЛ ПЭЛАС. Прогноз «СЭ» — 3:1. Прогноз WinLine — П1 1.86 — Н 3.61 — П2 4.36.
18:00. АРСЕНАЛ — НЬЮКАСЛ. Прогноз «СЭ» — 2:0. Прогноз WinLine — П1 1.23 — Н 6.22 — П2 11.0.
18:00. СТОУК СИТИ — ВЕСТ ХЭМ. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 2.26 — Н 3.27 — П2 3.31.
18:00. БРАЙТОН — БЕРНЛИ. Прогноз «СЭ» — 0:1. Прогноз WinLine — П1 2.54 — Н 2.90 — П2 3.21.
18:00. УОТФОРД — ХАДДЕРСФИЛД. Прогноз «СЭ» — 1:0. Прогноз WinLine — П1 1.76 — Н 3.67 — П2 4.77.
18:00. ЧЕЛСИ — САУТГЕМПТОН. Прогноз «СЭ» — 3:1. Прогноз WinLine — П1 1.37 — Н 4.81 — П2 7.94.
20:30. МАНЧЕСТЕР СИТИ — ТОТТЕНХЭМ. Прогноз «СЭ» — 1:0. Прогноз WinLine — П1 1.56 — Н 4.45 — П2 5.43.
17 декабря, воскресенье
17:15. ВЕСТ БРОМВИЧ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. Прогноз «СЭ» — 0:1. Прогноз WinLine — П1 5.76 — Н 3.74 — П2 1.56.
19:30. БОРНМУТ — ЛИВЕРПУЛЬ. Прогноз «СЭ» — 0:3. Прогноз WinLine — П1 5.75 — Н 4.38 — П2 1.45.
18 декабря, понедельник
23:00. ЭВЕРТОН — СУОНСИ. Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 1.71 — Н 3.41 — П2 4.91.

Турнирная таблица чемпионата Англии

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