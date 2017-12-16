Клопп: Борьба за чемпионство в АПЛ в этом сезоне завершена

«Горожане» лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя, «Манчестер Юнайтед», на 11 очков.



«В этом сезоне борьба за титул уже завершена. Не думаю, что “МЮ” участвует в чемпионской гонке. Мы все попытаемся максимально приблизиться, но если у “Сити” не будет провала, то он, вероятно, станет чемпионом. Но это не значит, что другие клубы должны останавливаться.



Стать лучшим среди преследователей — отличная цель. Нужно попытаться занять как можно более высокое место в таблице», — приводит слова Клоппа Goal.