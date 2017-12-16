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12:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Клопп: Борьба за чемпионство в АПЛ в этом сезоне завершена

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что «Манчестер Сити» уже фактически гарантировал себе чемпионство в АПЛ.

Источник: Reuters

«Горожане» лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя, «Манчестер Юнайтед», на 11 очков.

«В этом сезоне борьба за титул уже завершена. Не думаю, что “МЮ” участвует в чемпионской гонке. Мы все попытаемся максимально приблизиться, но если у “Сити” не будет провала, то он, вероятно, станет чемпионом. Но это не значит, что другие клубы должны останавливаться.

Стать лучшим среди преследователей — отличная цель. Нужно попытаться занять как можно более высокое место в таблице», — приводит слова Клоппа Goal.

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