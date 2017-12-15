10 звезд футбола, у которых летом закончатся контракты

Фернандо Торрес (33 года), «Атлетико»

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Торрес практически не играет. В 15 турах этого сезона нападающий лишь один раз выходил в стартовом составе. По данным испанских СМИ, форвард уже рассматривает альтернативные варианты продолжения карьеры. Среди них называют «Ньюкасл», «Баварию» и клубы чемпионата Китая.

Алексис Санчес (28 лет), Месут Озил (29 лет), «Арсенал»

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О желании Санчеса уехать из Лондона говорят в открытую. Что касается Озила, то Арсен Венгер утверждает, что полузащитник не уйдет из «Арсенала» этой зимой. Судя по всему, летом этот станет неотвратимым фактом. Наиболее вероятным претендентом является мадридский «Реал». Особенно после недавнего интервью немца.

«То, как Зидан руководил игрой, завораживало меня. Воспоминания очаровывают меня до сих пор. Когда я перешёл в “Реал” и встретился с ним, мои руки вспотели. Я нервничал, но Зидан был очень добрым и позитивным. Время от времени мы общаемся с ним и сейчас», — сказал Озил в интервью FootballMgzn.

Андрес Иньеста (33 года), «Барселона»

Источник: AP

С Иньестой запутанная ситуация. Контракт полузащитника заканчивался ближайшим летом. Футболист говорил, что может закончить карьеру в другом клубе. Затем он подписал пожизненный контракт с «Барселоной».

«Иньеста — навсегда» — такая надпись была на майке хавбека во время презентации. Однако уже на следующий день стало известно, что Ильеста может-таки покинуть клуб согласно одному из пунктов соглашения. Для этого достаточно предупредить руководство о своем уходе не позднее апреля каждого года.

Арьен Роббен (33 года), Франк Рибери (34 года), «Бавария»

Источник: Reuters

Ощущение, будто у двух звезд «Баварии» одно будущее на двоих. По крайней мере, руководство клуба озвучивает по ним одну позицию. «Речь идёт об игроках, имеющих большие заслуги перед клубом. С обоими у нас будет серьёзный разговор. Предполагаю, что побеседуем мы в начале весны», — сказал председатель правления «Баварии» Румменигге в интервью TZ.

Джорджо Кьеллини (33 года), «Ювентус»

Источник: Reuters

Центральный защитник выступает в Турине с 2005 года. Если команду покинет и Буффон, и Кьеллини, то уйдет целая эпоха. По последней информации «Ювентус» предложит защитнику новый контракт. Предположительно сроком еще на один сезон.

Златан Ибрагимович (36 лет), «МЮ»

Источник: Reuters

Златан уже старенький, но и в 36 лет он способен на то, что многим не под силу. По данным английских СМИ Ибра хочет провести в «МЮ» еще полтора года, а затем вернуться в США. Сообщается, что переговоры на этот счет с Моуринью пройдут ближе к Новому году.

Яя Туре (34 года), «Манчестер Сити»

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Еще один старик, который способен на многое и известен своим нравом. Клубы, которые претендуют на ивуарийца должны помнить две вещи:

1. Нельзя забывать поздравлять футболистам с днем рождения.

2. Если кто-то обидит Яя Туре, то его ждет огненный спич от агента Селюка.

Килиан Мбаппе (18 лет), «ПСЖ»

Источник: AP