NYT: Жюри присяжных в Нью-Йорке начало рассмотрение дел функционеров ФИФА

«Вам было представлено множество документов, многие из них весьма сложные по содержанию, — отметил, обращаясь к жюри присяжных, помощник прокурора Бруклина Сэмюел Нитце. — Бывают запутанные дела, но не в этом случае». Он призвал присяжных признать подсудимых виновными по всем пунктам обвинения.

«Эти спортивные функционеры обязаны были действовать честно и справедливо, — заявила, обращаясь к жюри присяжных, представитель прокуратуры Кристин Мэйс. — Однако они не действовали таким образом». По ее словам, причина, по которой дело трех южноамериканских функционеров рассматривается в нью-йоркском суде, а не в Швейцарии, где находится штаб-квартира ФИФА, состоит в том, что они регулярно переводили денежные средства через нью-йоркские банки, также летали через нью-йоркские аэропорты.

Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся 27 мая 2015 года, когда в Цюрихе были задержаны высокопоставленные чиновники организации, в том числе бывший директор по развитию ФИФА, бывший президент Федерации футбола Никарагуа Хулио Роча, вице-президент ФИФА Эухенио Фигередо, член исполкома Эдуардо Ли, бывший президент Бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марин, президент Федерации футбола Венесуэлы Рафаэль Эскевель.