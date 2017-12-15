Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Малахова до Волочковой: звезды на вручении музыкальной премии
В Англии судят хирурга, оставлявшего автографы на печени пациентов
Рухнула крупнейшая русская криптобиржа
В Хельсинки отказались от строительства большой мечети
Назначена дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Леванте
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сент-Этьен0
Монако1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия М1
Гамбург0
Футбол. Зарубежный
16.12
Лестер
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
16.12
Интер
Удинезе
Футбол. Зарубежный
16.12
Кельн
Вольфсбург
Все события
СМИ: Пользователи ЕС обсудили фигуры гимнасток из США и России
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
Сборная Чехии победила Канаду на Кубке Первого канала по хоккею
«Чемпионат» назвал основных кандидатов на пост тренера «Ростова»
Назначена дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Кэти Холмс отметила с Джейми Фоксом его день рождения
Американка 323 раза отвела сына к врачу и села в тюрьму
Как не заболеть раком груди: совет от врачей
Лещенко и Ширвиндт обратились к Путину с просьбой о защите здания
Сбербанк назвал курс доллара, ожидаемый в 2018-м
Фоторепортажи
8Россияне выиграли три медали в финале Гран-при по фигурному катанию
13Самые богатые спортсмены мира в истории
22:42 (мск), источник: ТАСС

NYT: Жюри присяжных в Нью-Йорке начало рассмотрение дел функционеров ФИФА

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Жюри присяжных приступило к рассмотрению обвинений в коррупции в адрес трех бывших функционеров Международной федерации футбола (ФИФА). Как сообщила газета The New York Times, в отношении бывшего вице-президента ФИФА Хуана Анхеля Напоута из Парагвая выдвинуты обвинения в получении взяток на сумму $10,5 млн, бывший президент Федерации футбола Перу Мануэль Бурга обвиняется в получении $4,4 млн, а Хосе Мария Марин, бывший президент Бразильской конфедерации футбола — во взятках в размере $6,55 млн.

«Вам было представлено множество документов, многие из них весьма сложные по содержанию, — отметил, обращаясь к жюри присяжных, помощник прокурора Бруклина Сэмюел Нитце. — Бывают запутанные дела, но не в этом случае». Он призвал присяжных признать подсудимых виновными по всем пунктам обвинения.

«Эти спортивные функционеры обязаны были действовать честно и справедливо, — заявила, обращаясь к жюри присяжных, представитель прокуратуры Кристин Мэйс. — Однако они не действовали таким образом». По ее словам, причина, по которой дело трех южноамериканских функционеров рассматривается в нью-йоркском суде, а не в Швейцарии, где находится штаб-квартира ФИФА, состоит в том, что они регулярно переводили денежные средства через нью-йоркские банки, также летали через нью-йоркские аэропорты.

Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся 27 мая 2015 года, когда в Цюрихе были задержаны высокопоставленные чиновники организации, в том числе бывший директор по развитию ФИФА, бывший президент Федерации футбола Никарагуа Хулио Роча, вице-президент ФИФА Эухенио Фигередо, член исполкома Эдуардо Ли, бывший президент Бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марин, президент Федерации футбола Венесуэлы Рафаэль Эскевель.

Всего обвинения тогда были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По данным американского Минюста, за 24 года подозреваемые получили взяток на сумму около $150 млн. Вторая волна арестов началась в Цюрихе 3 декабря, когда под стражу был взят экс-президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), бывший вице-президент ФИФА Альфред Хавит, а также глава Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и вице-президент ФИФА Хуан Анхель Напоут из Парагвая. Всего по делу о коррупции в ФИФА проходят 42 человека.

 Только один "зимний чемпион" упустил победу в РФПЛ
Кто из российских спортсменов точно может поехать на Олимпиаду
Путь «Реала» к очередному трофею и еще 5 лучших матчей уик-энда
СМИ: Футболисты «Зенита» Шатов и Дзюба могут перейти в ЦСКА
Сборная Чехии победила Канаду на Кубке Первого канала по хоккею
«Чемпионат» назвал основных кандидатов на пост тренера «Ростова»
ЦСКА одержал десятую победу в Евролиге
Хоккеисты олимпийской сборной России победили словаков
«Барселона» разомнется перед класико: превью 16-го тура Примеры
Новости
Авто
Российский завод возобновил выпуск рамного «японца» Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport снова вернулся на конвейер калужского завода японской марки
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
82-летний Валентин Гафт перенес операцию Оперативное вмешательство понадобилось из-за проблем с рукой
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Санкт-Мориц в Швейцарии возглавил рейтинг курортов по цене недвижимости
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Леди
5 модных коллабораций для фанатов «Звездных войн» К выходу на экраны очередной части «Звездных войн» — ленты «Звездные войны: Последние джедаи» — тщательно готовились не только каст и прочие ее создатели, но и дизайне
Дети
Wi-Fi и мобильные телефоны признали опасными для беременных Новое масштабное исследование показало, что неионизирующее электромагнитное излучение повышает риск выкидыша.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь