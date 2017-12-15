NYT: Жюри присяжных в Нью-Йорке начало рассмотрение дел функционеров ФИФА

«Вам было представлено множество документов, многие из них весьма сложные по содержанию, — отметил, обращаясь к жюри присяжных, помощник прокурора Бруклина Сэмюел Нитце. — Бывают запутанные дела, но не в этом случае». Он призвал присяжных признать подсудимых виновными по всем пунктам обвинения.
«Эти спортивные функционеры обязаны были действовать честно и справедливо, — заявила, обращаясь к жюри присяжных, представитель прокуратуры Кристин Мэйс. — Однако они не действовали таким образом». По ее словам, причина, по которой дело трех южноамериканских функционеров рассматривается в
Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся 27 мая 2015 года, когда в Цюрихе были задержаны высокопоставленные чиновники организации, в том числе бывший директор по развитию ФИФА, бывший президент Федерации футбола Никарагуа Хулио Роча,
Всего обвинения тогда были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По данным американского Минюста, за 24 года подозреваемые получили взяток на сумму около $150 млн. Вторая волна арестов началась в Цюрихе 3 декабря, когда под стражу был взят