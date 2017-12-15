ESPN FC: Мхитарян не согласился с замечаниями Моуринью относительно его игры

По информации ESPN FC, во время видеоразбора матча Премьер-лиги с 13-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:0) португальский специалист раскритиковал Мхитаряна перед остальной командой. В той игре Мхитарян вышел на замену во втором тайме и Моуринью был недоволен оборонительной работой армянского хавбека и допущенной им ошибкой. Мхитарян ответил на замечания Моуринью, не согласившись с мнением тренера, чем вызвал его недовольство. Игрок продолжил обсуждать тренерскую оценку в коридоре возле аналитической комнаты на базе клуба.

28-летний Мхитарян пропустил семь из восьми последних матчей «МЮ», а Моуринью на днях по поводу отсутствия армянского футболиста заявил следующее: «На скамейке запасных могут находиться шесть игроков, и я стараюсь соблюдать баланс. В моём распоряжении были два защитника, которые способны играть на разных позициях, а также Эшли Янг, Андер Эррера, Златан Ибрагимович и Маркус Рашфорд. В основе я выпустил Марсьяля, Мату и Лингарда. Если бы я использовал Мхитаряна, то кому-то из этих парней пришлось бы остаться вне заявки. Но на сегодняшний день я считаю, что они заслуживают выхода на поле».