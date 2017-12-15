Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели
В Англии судят хирурга, оставлявшего автографы на печени пациентов
Чиновник ответил на обращение директора комбината к Путину
Назван лучший по качеству жизни город России
Врачи признали любовь к селфи психическим заболеванием
Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Леванте
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сент-Этьен0
Монако1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия М1
Гамбург0
Футбол. Зарубежный
16.12
Лестер
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
16.12
Интер
Удинезе
Футбол. Зарубежный
16.12
Кельн
Вольфсбург
Все события
Путин: Иностранцы забыли, что Земля Франца-Иосифа принадлежит РФ
Невзоров: Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее
Российский завод возобновил выпуск рамного «японца»
Знай наших: где наследил УАЗ?
Путь «Реала» к очередному трофею и еще 5 лучших матчей уик-энда
СМИ: Футболисты «Зенита» Шатов и Дзюба могут перейти в ЦСКА
Назначена дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
Кэти Холмс отметила с Джейми Фоксом его день рождения
10 главных ошибок в питании за всю историю человечества
Из-за генетической мутации итальянская семья не чувствует боли
Лещенко и Ширвиндт обратились к Путину с просьбой о защите здания
Сбербанк назвал курс доллара, ожидаемый в 2018-м
Фоторепортажи
8Россияне выиграли три медали в финале Гран-при по фигурному катанию
13Самые богатые спортсмены мира в истории
22:44 (мск), источник: Чемпионат.com

ESPN FC: Мхитарян не согласился с замечаниями Моуринью относительно его игры

В ноябре между полузащитником «Манчестер Юнайтед» Генрихом Мхитаряном и главным тренером манкунианцев Жозе Моуринью произошёл спор.

Источник: Reuters

По информации ESPN FC, во время видеоразбора матча Премьер-лиги с 13-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:0) португальский специалист раскритиковал Мхитаряна перед остальной командой. В той игре Мхитарян вышел на замену во втором тайме и Моуринью был недоволен оборонительной работой армянского хавбека и допущенной им ошибкой. Мхитарян ответил на замечания Моуринью, не согласившись с мнением тренера, чем вызвал его недовольство. Игрок продолжил обсуждать тренерскую оценку в коридоре возле аналитической комнаты на базе клуба.

28-летний Мхитарян пропустил семь из восьми последних матчей «МЮ», а Моуринью на днях по поводу отсутствия армянского футболиста заявил следующее: «На скамейке запасных могут находиться шесть игроков, и я стараюсь соблюдать баланс. В моём распоряжении были два защитника, которые способны играть на разных позициях, а также Эшли Янг, Андер Эррера, Златан Ибрагимович и Маркус Рашфорд. В основе я выпустил Марсьяля, Мату и Лингарда. Если бы я использовал Мхитаряна, то кому-то из этих парней пришлось бы остаться вне заявки. Но на сегодняшний день я считаю, что они заслуживают выхода на поле».

Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Гамула жестко прошёлся по МОК и предложил спортсменам объединиться
Тихонов: решение МОК — это вина Мутко на 99%, что сбежал Родченков
Путь «Реала» к очередному трофею и еще 5 лучших матчей уик-энда
СМИ: Футболисты «Зенита» Шатов и Дзюба могут перейти в ЦСКА
Сборная Чехии победила Канаду на Кубке Первого канала по хоккею
«Чемпионат» назвал основных кандидатов на пост тренера «Ростова»
ЦСКА одержал десятую победу в Евролиге
Хоккеисты олимпийской сборной России победили словаков
«Барселона» разомнется перед класико: превью 16-го тура Примеры
Новости
Авто
Российский завод возобновил выпуск рамного «японца» Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport снова вернулся на конвейер калужского завода японской марки
Hi-Tech
Искусственный интеллект впервые обнаружил планету Нейронная сеть «подарила» человечеству неизвестную экзопланету
Кино
82-летний Валентин Гафт перенес операцию Оперативное вмешательство понадобилось из-за проблем с рукой
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
В Москве утвердили еще 26 площадок под реновацию
Леди
5 модных коллабораций для фанатов «Звездных войн» К выходу на экраны очередной части «Звездных войн» — ленты «Звездные войны: Последние джедаи» — тщательно готовились не только каст и прочие ее создатели, но и дизайне
Дети
Wi-Fi и мобильные телефоны признали опасными для беременных Новое масштабное исследование показало, что неионизирующее электромагнитное излучение повышает риск выкидыша.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь