ESPN FC: Мхитарян не согласился с замечаниями Моуринью относительно его игры
В ноябре между полузащитником «Манчестер Юнайтед» Генрихом Мхитаряном и главным тренером манкунианцев Жозе Моуринью произошёл спор.
В ноябре между полузащитником «Манчестер Юнайтед» Генрихом Мхитаряном и главным тренером манкунианцев Жозе Моуринью произошёл спор.
По информации ESPN FC, во время видеоразбора матча
28-летний Мхитарян пропустил семь из восьми последних матчей «МЮ», а Моуринью на днях по поводу отсутствия армянского футболиста заявил следующее: «На скамейке запасных могут находиться шесть игроков, и я стараюсь соблюдать баланс. В моём распоряжении были два защитника, которые способны играть на разных позициях, а также Эшли Янг, Андер Эррера, Златан Ибрагимович и Маркус Рашфорд. В основе я выпустил Марсьяля, Мату и Лингарда. Если бы я использовал Мхитаряна, то