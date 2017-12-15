Луан: Педро Роша — шикарный игрок, и в «Спартаке» себя еще покажет!

Источник: AFP 2017

В том, что «Гремиу» оказался участником турнира в Эмиратах, велика заслуга Роши. Прежде чем уехать в «Спартак» (как считают многие — «вместо» Луана), он забил четыре гола в Кубке Либертадорес (по два в группе и в 1/8 финала) и сделал три результативных передачи.

Но потом Роша выбрал «Спартак». И с учетом свежих успехов клуба из Порту-Алегри, это решение видится спорным. По крайней мере, пока. Ведь за первую часть сезона форвард, купленный за 12 миллионов евро, появлялся на поле всего в 10 матчах (7 в премьер-лиге, два в кубке России + пара минут в домашней встрече с «Ливерпулем»).

А Луан остался. Переподписал контракт. Был признан лучшим игроком Кубка Либертадорес, где отличился в финале. Его сватают в «Барселону» и другие гранды. А если он обыграет в субботу «Реал», то сделает свой «Гремиу» официально лучшим клубом планеты.

— Вы ведь и сами могли оказаться в России, но остались в Бразилии, выиграли Кубок Либертадорес и завтра можете стать чемпионом мира. А Педро в «Спартаке» почти не играет. Не считаете, что он совершил ошибку? — спросил я Луана во время пресс-конференции накануне матча с мадридцами, куда его привели как главную звезду.

— Педро — мой большой друг, — расплылся в улыбке Луан. — Он ведь прилетал сюда на наш полуфинал с «Пачукой», провел время с командой. И все были безумно рады его видеть. Тем более, что без его усилий нас бы здесь сейчас, возможно, не было. Даже сложилось ощущение, что он по-прежнему игрок «Гремиу».

— Но он ушел…

— Да, но я ни в коем случае не считаю, что это было ошибкой! Роша взрослый человек, принял такое решение. И я уверен, что он себя в России еще проявит. Потому что знаю, что это шикарный футболист.

ЛУАН | Источник: AFP 2017

— А какое будущее ждет вас? Собираетесь в Европу? Вам прочат путь Роналдинью.

— Давайте не будем торопить события. Я сейчас думаю только о «Гремиу». И о том, как победить «Реал». Для меня лично это один из важнейших матчей в карьере. Наряду с финалами Олимпиады и Кубка Либертадорес.

— Противостояние седьмых номеров в субботу обещает быть жарким…

— Я не противопоставляю себя Криштиану Роналду. Я им восхищаюсь! Поверьте, это профессионал — образец для подражания для любого футболиста.

— «Реал» с таким игроком — явный фаворит финала?

— Мы осознаем, как будет сложно. Нет смысла говорить о плюсах «Реала» — все о них знают. А мы наоборот излишне нервничали в своем полуфинале против «Пачуки», победа далась очень непросто («Гремиу» выиграл 1:0 в дополнительное время — Прим. «СЭ»).

Но страха нет никакого. Смысл бояться? Мы проделали огромный путь, чтобы побороться с мадридцами за этот трофей, и сделаем все, чтобы увезти его с собой в Порту-Алегри. Тем более, в Эмираты прилетело столько наших фанатов. Говорят, больше двух тысяч. Я начинал путь футболиста в «Гремиу», вырос в этом клубе. Стать с родной командой чемпионом мира — что может быть лучше?! Это мечта.

P. S. Сам Роша уже не в Эмиратах и финал будет смотреть из-за океана: после матча «Гремиу» с «Пачукой» он улетел отдыхать в Майами. Но прежде чем отправиться в США, нескромно признался:

— Считаю, что заслужил медаль Кубка Либертадорес. Ведь играл во многих матчах, забивал, отдавал. Больше меня забили в итоге только Барриос и Луан. К слову, финал смотрел из Москвы. И было непросто: из-за разницы во времени матч для был посреди ночи. Для меня очень важно было навестить ребят здесь, в ОАЭ. По-прежнему ощущаю себя частью «Гремиу». Я даже по-прежнему в командном чате в WhatsApp.