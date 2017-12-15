Луан: Педро Роша — шикарный игрок, и в «Спартаке» себя еще покажет!
Накануне финала клубного чемпионата мира против «Реала» нападающий «Гремиу» Луан поделился со спецкором «СЭ» мнением о своем бывшем одноклубнике Педро Роше, перешедшим в «Спартак».
Накануне финала клубного чемпионата мира против «Реала» нападающий «Гремиу» Луан поделился со спецкором «СЭ» мнением о своем бывшем одноклубнике Педро Роше, перешедшим в «Спартак».
В том, что «Гремиу» оказался участником турнира в Эмиратах, велика заслуга Роши. Прежде чем уехать в «Спартак» (как считают многие — «вместо» Луана), он забил четыре гола в Кубке Либертадорес (по два в группе и в 1/8 финала) и сделал три результативных передачи.
Но потом Роша выбрал «Спартак». И с учетом свежих успехов клуба из
А Луан остался. Переподписал контракт. Был признан лучшим игроком Кубка Либертадорес, где отличился в финале. Его сватают в «Барселону» и другие гранды. А если он обыграет в субботу «Реал», то сделает свой «Гремиу» официально лучшим клубом планеты.
— Вы ведь и сами могли оказаться в России, но остались в Бразилии, выиграли Кубок Либертадорес и завтра можете стать чемпионом мира. А Педро в «Спартаке» почти не играет. Не считаете, что он совершил ошибку? — спросил я Луана во время
— Педро — мой большой друг, — расплылся в улыбке Луан. — Он ведь прилетал сюда на наш полуфинал с «Пачукой», провел время с командой. И все были безумно рады его видеть. Тем более, что без его усилий нас бы здесь сейчас, возможно, не было. Даже сложилось ощущение, что он
— Но он ушел…
— Да, но я ни в коем случае не считаю, что это было ошибкой! Роша взрослый человек, принял такое решение. И я уверен, что он себя в России еще проявит. Потому что знаю, что это шикарный футболист.
— А какое будущее ждет вас? Собираетесь в Европу? Вам прочат путь Роналдинью.
— Давайте не будем торопить события. Я сейчас думаю только о «Гремиу». И о том, как победить «Реал». Для меня лично это один из важнейших матчей в карьере. Наряду с финалами Олимпиады и Кубка Либертадорес.
— Противостояние седьмых номеров в субботу обещает быть жарким…
— Я не противопоставляю себя Криштиану Роналду. Я им восхищаюсь! Поверьте, это профессионал — образец для подражания для любого футболиста.
— «Реал» с таким игроком — явный фаворит финала?
— Мы осознаем, как будет сложно. Нет смысла говорить о плюсах «Реала» — все о них знают. А мы наоборот излишне нервничали в своем полуфинале против «Пачуки», победа далась очень непросто («Гремиу» выиграл 1:0 в дополнительное время — Прим. «СЭ»).
Но страха нет никакого. Смысл бояться? Мы проделали огромный путь, чтобы побороться с мадридцами за этот трофей, и сделаем все, чтобы увезти его с собой в
— Считаю, что заслужил медаль Кубка Либертадорес. Ведь играл во многих матчах, забивал, отдавал. Больше меня забили в итоге только Барриос и Луан. К слову, финал смотрел из Москвы. И было непросто:
Филипп ПАПЕНКОВ
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