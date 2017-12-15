Интрига дня. Выиграет ли «Ман Сити» еще и у «Тоттенхэма»?

Команда Хосепа Гвардьолы после победы над «Юнайтед» в дерби Манчестера в прошлое воскресенье увеличила отрыв от ближайшего преследователя и географического соседа до 11 очков. Пока еще действующий чемпион «Челси» идет третьим в 14 очках позади «горожан».