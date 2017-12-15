Интрига дня. Выиграет ли «Ман Сити» еще и у «Тоттенхэма»?
В субботу в центральном матче 18-го тура английской
В субботу в центральном матче 18-го тура английской
Команда Хосепа Гвардьолы после победы над «Юнайтед» в дерби Манчестера в прошлое воскресенье увеличила отрыв от ближайшего преследователя и географического соседа до 11 очков. Пока еще действующий чемпион «Челси» идет третьим в 14 очках позади «горожан».
На этой неделе «Ман Сити» разгромил «Суонси» (4:0) и установил новый рекорд Англии по количеству побед подряд — 15. Сможет ли четвертая команда турнира — «Тоттенхэм» (отставание 18 очков) — остановить команду Гвардьолы? Любопытный факт: в прошлом чемпионате именно «шпоры» стали первой командой, обыгравшей «горожан».
К этому воскресенью, по мнению Winline, фаворит игры — «Манчестер Сити»: П1 1.56 — Н 4.45 — П2 5.43.