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22:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зидан затроллил тренера «Гремиу». Рамос уверен, что приедет в Россию

Главный тренер и капитан «Реала» — о предстоящем финале клубного чемпионата мира.

Источник: AFP 2017

— Что все-таки стряслось в полуфинальном матче с «Аль-Джазирой». Победа далась слишком уж тяжело, — вернули Зидана на несколько дней назад. Напомним, после первого тайма «Реал» уступал клубу из ОАЭ 0:1.

— Ничего такого ужасного не заметил, — удивился вопросу француз. — Да, долго не могли забить, но моментов было очень много. А это важно. Считаю, мы в хорошем состоянии и готовы к сложному матчу с сильным соперником.

— Ждете большого количества контратак от «Гремиу»?

— В том числе. Физически соперник очень силен, это нужно понимать. И техникой у бразильцев полный порядок. Так что ошибок, которые мы допускали в полуфинале, повторять точно не стоит. Потому что очень хотим защитить свой титул.

— Тренер бразильского клуба выступал перед вами и заявил, что играл лучше, чем Криштиану Роналду. А заодно и лучше вас.

— Ренату Гаушу был хорошим футболистом, с этим я согласен. Но он сказал, что был круче сразу и меня, и Криштиану? Не жирно будет? Криштиану сильнее. Я бы даже сказал намного, — улыбнулся Зидан.

— Как оцените состояние Рамоса и Бэйла, которые недавно оправились от травм?

— Все у них нормально. Они в общей группе и готовы нам помочь.

— Карим Бензема часто подвергается критике, но вы его всегда защищаете.

— И всегда буду это делать! До самого конца, — проявил Зидан алжирскую солидарность (и он, и Бензема имеют алжирские корни). — Я доволен этим футболистом. Было бы иначе — он бы не играл. Он не забивает по 50 голов за сезон, но делает другие полезные вещи.

— А что скажете о Салахе? Раз уж мы в арабской стране.

— Мне нравится этот футболист. О быстро прогрессирует. Сначала в «Роме», теперь в «Ливерпуле». А ведь еще молод. Уверен, он даст футболу еще очень много.

Серхио РАМОС | Источник: Reuters

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Вместе с Зиданом пресс-конференцию посетил защитник «Королевского клуба» Серхио Рамос. Капитан отметил, что мадридцев не отвлекает тот факт, что через несколько дней их ждет класико с «Барселоной». А также выразил уверенность, что угрозы ФИФА не допустить Испанию до чемпионата мира в России угрозами и останутся.

— Я в порядке. Спина болела и шея беспокоила, но сейчас все в норме. На тренировке сегодня никакого дискомфорта не испытывал, — первым делом сообщил Рамос. И полон готовности помочь команде завоевать еще один титул. Если, конечно, тренер, выпустит.

— А не боитесь рисковать?

— Нет. Я всегда хочу играть. Тем более в важный матчах. Игра с «Гремиу» в их числе.

— То есть такой турнир для «Реала» достаточно важен? Нет проблем с мотивацией?

— О чем вы вообще? Мы можем защитить титул лучшего клуба мира! Конечно, это очень важно. Тем более мы в этом году выиграли уже несколько трофеев и хотим закончить год еще одной победой, чтобы этот год стал одним из лучших в богатой истории «Реала». А еще хочу отметить атмосферу, которая здесь царит. Мы словно компания друзей, которая отправилась в поход и живет в кемпинге. Всегда рядом. Это сплачивает.

— Но сразу после этого финала вас ждет матч с «Барселоной». По сути, там может быть решена судьба чемпионства.

— И что теперь? «Гремиу» — сильный и интересный соперник. Да и тренер у нас такой, что расслабиться точно не даст, — улыбнулся Рамос.

— Говорят, зимой «Реал» намерен серьезно обновить состав.

— Ради бога. Это решают не футболисты, а люди сверху. Наше дело приносить «Реалу» победы здесь и сейчас. А зимой посмотрим, какие новости придут с рынка. Всегда рады новым лицам.

— Слышали новость о том, что ФИФА может серьезно наказать Испанию и даже не допустить до чемпионата мира?

— Уверен, никто этого не допустит. Мы заслужили право выступить на чемпионате мира своей игрой. Все должно быть нормально.

Филипп ПАПЕНКОВ
из Абу-Даби.

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