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21:14 (мск), источник: Vesti.kz

Новым главным тренером «Акжайыка» стал специалист из Украины

Главным тренером «Акжайыка» станет украинец Владимир Мазяр. Об этом объявил его бывший клуб «Полесье».

40-летний Мазяр в качестве нападающего на родине сменил 12 клубов, среди которых были «Днепр» и киевское «Динамо», где он в основном играл за дубль. Также он известен по выступления за азербайджанский «Симур» и «Стандарт».

В 2013 году Мазяр начал тренерскую карьеру. Вместе со «Сталью» он прошел путь от второй лиги до премьер-лиги Украины. Затем он работал в первой лиге с «Вересом» и «Рухом». В ноябре Мазяр возглавил «Полесье» из второй лиги, но за прошедшие три недели не успел провести с ним ни одного матча.

«В ноябре Мазяр дал согласие возглавить “Полесье” при условии, что в случае достойного предложения из зарубежного чемпионата клуб не будет чинить препятствий. Именно поэтому руководство придерживается джентльменских принципов — в ближайшее время украинский тренер возглавит “Акжайык” из высшей лиги Казахстана», — говорится в заявлении официального сайта «Полесья».

По данным Footboom.com, в Казахстан Мазяр отправится со своим ассистентом и бывшим голкипером «Акжайыка» и «Экибастузца» Эдуардом Столбовым, который провел в Казахстане семь лет игровой карьеры, а с 2011 по 2015 год работал в уральском клубе тренером вратарей.

Отметим, что два последних сезона «Акжайык» возглавлял казахстанский тренер Вахид Масудов. Под его руководством уральцы сумели сохранить место в премьер-лиге.

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