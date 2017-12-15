Новым главным тренером «Акжайыка» стал специалист из Украины
Главным тренером «Акжайыка» станет украинец Владимир Мазяр. Об этом объявил его бывший клуб «Полесье».
Главным тренером «Акжайыка» станет украинец Владимир Мазяр. Об этом объявил его бывший клуб «Полесье».
40-летний Мазяр в качестве нападающего на родине сменил 12 клубов, среди которых были «Днепр» и киевское «Динамо», где он в основном играл за дубль. Также он известен по выступления за азербайджанский «Симур» и «Стандарт».
В 2013 году Мазяр начал тренерскую карьеру. Вместе со «Сталью» он прошел путь от второй лиги до
«В ноябре Мазяр дал согласие возглавить “Полесье” при условии, что в случае достойного предложения из зарубежного чемпионата клуб не будет чинить препятствий. Именно поэтому руководство придерживается джентльменских принципов — в ближайшее время украинский тренер возглавит “Акжайык” из высшей лиги Казахстана», — говорится в заявлении официального сайта «Полесья».
По данным Footboom.com, в Казахстан Мазяр отправится со своим ассистентом и бывшим голкипером «Акжайыка» и «Экибастузца» Эдуардом Столбовым, который провел в Казахстане семь лет игровой карьеры, а с 2011 по 2015 год работал в уральском клубе тренером вратарей.
Отметим, что два последних сезона «Акжайык» возглавлял казахстанский тренер Вахид Масудов. Под его руководством уральцы сумели сохранить место в