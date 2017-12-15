Умер легендарный казахстанский футболист Тимур Сегизбаев

Вся игровая карьера воспитанника алматинского футбола прошла в «Кайрате», цвета которого он защищал с 1958 по 1970 год и провел за него больше 200 матчей.

Полузащитник Сегизбаев был капитаном команды, а его дубль в ворота московского «Спартака» в гостевом матче высшей лиги СССР считается одним из самых ярких моментов в истории отечественного футбола. В 29 лет из-за хронической травмы он был вынужден завершить карьеру футболиста.

С 1971 по 1988 год Сегизбаев работал тренером. Он возглавлял кызылординский «Автомобилист», карагандинский «Шахтер», сборную Йемена, «Мелиоратор» из Кызылорды и «Кайрат», который он возглавил по ходу сезона-1986 и довел до седьмого места в чемпионате СССР, показав лучший результат в советской истории клуба.

С 1989 по 2001 год Сегизбаев был на руководящих должностях в Казахстанской федерации футбола, в том числе и некоторое время как президент организации.

Сегизбаев удостаивался звания мастера спорта СССР, заслуженного тренера Казахской ССР и Казахстана. Также он был заслуженным деятелем спорта и обладателем ордена Национального олимпийского комитета.