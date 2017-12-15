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21:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

УЕФА отклонил предложение «Милана» об урегулировании вопроса по нарушению финансового фэйр-плей

Руководство УЕФА отклонило предложение «Милана» об урегулировании вопроса по нарушению финансового фэйр-плей, информирует пресс-служба организации.

Источник: AFP 2017

Отмечается, что УЕФА будет внимательно следить за ситуацией в клубе, и новые отчеты о вероятных нарушениях будут предоставлены в начале 2018 года.

Напомним, что УЕФА не устроил 150-страничный бизнес-план клуба, предоставленный новым руководством миланцев в июне. К осени «Милан» предоставил новый отчет, который также не устроил УЕФА. Одной из причин недовольства организации является недостаточная информация о владельце клуба Ли Юнхуне.

Существует вероятность, по которой «Милан» будет наказан за нарушения финансового фэйр-плей отстранением от еврокубков, если команда сможет туда пробиться.

Милан
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