УЕФА отклонил предложение «Милана» об урегулировании вопроса по нарушению финансового фэйр-плей

Источник: AFP 2017

Отмечается, что УЕФА будет внимательно следить за ситуацией в клубе, и новые отчеты о вероятных нарушениях будут предоставлены в начале 2018 года.

Напомним, что УЕФА не устроил 150-страничный бизнес-план клуба, предоставленный новым руководством миланцев в июне. К осени «Милан» предоставил новый отчет, который также не устроил УЕФА. Одной из причин недовольства организации является недостаточная информация о владельце клуба Ли Юнхуне.