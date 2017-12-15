«Барса» разомнется перед класико, «Реал» наверстает упущенное в феврале

Источник: AFP 2017

«ДЕПОРТИВО» УВЕЗЕТ С «КАМП НОУ» ПОЛНУЮ АВОСЬКУ

Главный для каталонцев матч первого круга состоится уже через неделю, и пока «Реал» активно готовится к домашнему класико, сражаясь за победу на клубном чемпионате мира, каталонцы в воскресенье отработают удары в боевой стойке на нестабильном «Депортиво». Команда из Ла Коруньи замерла в трех очках над зоной вылета, отдалиться от которой после 16-го тура у галисийцев вряд ли получится.

«Депор» не может победить на «Камп Ноу» уже 14 лет — последний раз ему удавалось это в апреле 2003 года (4:2), когда Луис Энрике был еще действующим футболистом сине-гранатовых, а за гостей забивал Рой Макай. В 15 играх против галисийской команды Лео Месси забил 17 мячей — вряд ли аргентинец упустит шанс отличиться еще раз-другой. В этом сезоне «Барселона» потеряла дома очки всего в одном матче во всех турнирах (2:2 с «Сельтой») — повторять ошибки перед класико ей совсем не с руки.

МАТЧ «РЕАЛА» И «ЛЕГАНЕСА» ПЕРЕНЕСУТ НА КОНЕЦ ФЕВРАЛЯ

Клубный чемпионат мира внес коррективы в игровой календарь «Реала». В частности, уплотнилось февральское расписание «сливочных» — встреча 16-го тура с «Леганесом» будет перенесена и состоится в промежутке между 24-м и 25-м турами ла лиги — 20 или 21 февраля. Мадридское дерби — Леганес представляет собой небольшой муниципалитет к югу от испанской столицы — разделит игры «королевского» клуба против «Бетиса» и «Алавеса».

«ВАЛЕНСИЯ» НЕ СМОЖЕТ ПОБЕДИТЬ «ЭЙБАР»

Команда из Страны басков с самым маленьким стадионом в чемпионате Испании (7000 зрителей), стартовав со скрипом, хорошо проводит последние матчи — в 5 играх набрано 10 очков. «Валенсия», напротив, после серии из восьми побед подряд сначала сыграла вничью с «Барселоной» (1:1), потом уступила «Хетафе» (0:1) и, наконец, лишь с помощью очень спорного пенальти обыграла «Сельту» (2:1). С «Эйбаром» в гостях играть всегда непросто, и «летучие мыши» вполне могут в очередной раз потерять очки.

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