«Лилль» расторг контракт с Бьельсой

22 ноября французский клуб принял решение временно отстранить специалиста от занимаемой должности. В аргентинских СМИ сообщалось, что тренер без разрешения покинул Францию, чтобы нанести визит своему бывшему помощнику в сборной Чили, который находился в тяжёлом состоянии из-за рака желудка. Также отмечалось, что Марсело вернулся из несанкционированной поездки, но его не пустили на клубную базу по распоряжению руководства «Лилля».



Бьельса просил € 9,5 млн для себя и своего тренерского штаба за расторжение контракта.