Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Лилль» расторг контракт с Бьельсой
«Лилль» официально объявил о расторжении контракта с Марсело Бьельсой, который занимал пост главного тренера команды.
«Лилль» официально объявил о расторжении контракта с Марсело Бьельсой, который занимал пост главного тренера команды.
22 ноября французский клуб принял решение временно отстранить специалиста от занимаемой должности. В аргентинских СМИ сообщалось, что тренер без разрешения покинул Францию, чтобы нанести визит своему бывшему помощнику в сборной Чили, который находился в тяжёлом состоянии
Бьельса просил € 9,5 млн для себя и своего тренерского штаба за расторжение контракта.