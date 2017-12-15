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20:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лилль» расторг контракт с Бьельсой

«Лилль» официально объявил о расторжении контракта с Марсело Бьельсой, который занимал пост главного тренера команды.

Источник: AFP 2017

22 ноября французский клуб принял решение временно отстранить специалиста от занимаемой должности. В аргентинских СМИ сообщалось, что тренер без разрешения покинул Францию, чтобы нанести визит своему бывшему помощнику в сборной Чили, который находился в тяжёлом состоянии из-за рака желудка. Также отмечалось, что Марсело вернулся из несанкционированной поездки, но его не пустили на клубную базу по распоряжению руководства «Лилля».

Бьельса просил € 9,5 млн для себя и своего тренерского штаба за расторжение контракта.

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