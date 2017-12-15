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20:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Испанский журналист: Неймар хочет перейти в «Реал» в июне

Испанский журналист Игнасио Мигелес заявил, что нападающий «ПСЖ» Неймар следующим летом хочет перейти в «Реал».

Источник: Reuters

«Неймар сожалел о переходе в “ПСЖ”, хотя доволен деньгами, которые он зарабатывает. Реальность такова, что он хочет перейти в “Реал” в июне. Об этом он говорит своим друзьям, родственникам и, главное, отцу, которого он уже попросил начать работу по переходу, потому что не хочет провести ещё сезон в “ПСЖ”.

“Барселона” и президент клуба Бартомеу полагают, что Неймар не окажется в “Реале”. Но даже если это произойдёт, “Барселона” воспримет это спокойно, потому что у них есть Месси, и они считают, что будут продолжать превосходить “Реал”, даже если мадридский клуб усилится Неймаром», — приводит слова журналиста El Bernabéu.

Напомним, что бразильский форвард перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2017 года за рекордные для мирового футбола € 222 млн.

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