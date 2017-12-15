Испанский журналист: Неймар хочет перейти в «Реал» в июне

«Неймар сожалел о переходе в “ПСЖ”, хотя доволен деньгами, которые он зарабатывает. Реальность такова, что он хочет перейти в “Реал” в июне. Об этом он говорит своим друзьям, родственникам и, главное, отцу, которого он уже попросил начать работу по переходу, потому что не хочет провести ещё сезон в “ПСЖ”.



“Барселона” и президент клуба Бартомеу полагают, что Неймар не окажется в “Реале”. Но даже если это произойдёт, “Барселона” воспримет это спокойно, потому что у них есть Месси, и они считают, что будут продолжать превосходить “Реал”, даже если мадридский клуб усилится Неймаром», — приводит слова журналиста El Bernabéu.