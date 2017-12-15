Гвардиола сообщил, что в январе хочет усилить «Манчестер Сити» защитником

«Мы недавно обсудили трансферные планы на январь с руководством и спортивным директором, поскольку на позиции центрального защитника у нас не так много игроков. Особенно их не хватает в нынешней ситуации. Компани всегда травмирован. Он борется, пытается быть готовым к матчам, но ему это не всегда удаётся на регулярной основе. На данный момент, у нас в расположении только три центральных защитника. Может быть, на этой позиции нам бы не помешал ещё один игрок. Мы говорим об этом, но, конечно, в зимнее время года этот вопрос является сложным.