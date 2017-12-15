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19:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Гвардиола сообщил, что в январе хочет усилить «Манчестер Сити» защитником

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что в январское трансферное окно хотел бы усилить команду центральным защитником.

Источник: AFP 2017

«Мы недавно обсудили трансферные планы на январь с руководством и спортивным директором, поскольку на позиции центрального защитника у нас не так много игроков. Особенно их не хватает в нынешней ситуации. Компани всегда травмирован. Он борется, пытается быть готовым к матчам, но ему это не всегда удаётся на регулярной основе. На данный момент, у нас в расположении только три центральных защитника. Может быть, на этой позиции нам бы не помешал ещё один игрок. Мы говорим об этом, но, конечно, в зимнее время года этот вопрос является сложным.

Мы не хотим приглашать кого-то на три или четыре месяца в аренду, а хотим приобрести игрока на несколько лет. Если этого нам сделать не удастся, то приобретений на эту позицию не будет, — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

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