Форвард Максим Скавыш снова стал футболистом борисовского БАТЭ
15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опытный нападающий Максим Скавыш вернулся в состав футболистов борисовского БАТЭ после шестилетнего перерыва, сообщает корреспондент БЕЛТА.
15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опытный нападающий Максим Скавыш вернулся в состав футболистов борисовского БАТЭ после шестилетнего перерыва, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Скавыш начал свою игровую карьеру в БАТЭ в 2007 году и вместе с партнерами по команде стал 4-кратным чемпионом Беларуси, дважды завоевал Суперкубок и однажды Кубок страны. В составе борисовской дружины он провел 145 матчей, забив 31 гол. В 2012 году Максим Скавыш играл в бобруйской «Белшине», а через год перебрался в калининградскую «Балтику», в составе которой выступал два с половиной года.
В середине 2015 года Скавыш вернулся в Беларусь, став игроком жодинского «Торпедо-БелАЗа». В его составе он выиграл Кубок Беларуси, причем в финале жодинцы одолели БАТЭ.
В прошлом национальном первенстве Максим Скавыш был одним из лидеров торпедовцев, забив 9 мячей.
После финиша национального первенства-2017 состав 14-кратных чемпионов страны также пополнил 20-летний защитник Захар Волков из новополоцкого «Нафтана». Сейчас футболисты БАТЭ в отпуске, а подготовку к новому сезону начнут в середине января.