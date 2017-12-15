Форвард Максим Скавыш снова стал футболистом борисовского БАТЭ

Скавыш начал свою игровую карьеру в БАТЭ в 2007 году и вместе с партнерами по команде стал 4-кратным чемпионом Беларуси, дважды завоевал Суперкубок и однажды Кубок страны. В составе борисовской дружины он провел 145 матчей, забив 31 гол. В 2012 году Максим Скавыш играл в бобруйской «Белшине», а через год перебрался в калининградскую «Балтику», в составе которой выступал два с половиной года.