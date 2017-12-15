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16:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Торбинский: Странно, что из Премьер-Лиги не было предложений

Автор знаменитого гола голландцам на Евро-2008 объясняет, как его занесло на Кипр (не по путёвке).

Источник: РИА "Новости"

— Вы подписали контракт с кипрским клубом «Пафос». Как появился этот вариант?
— Предложений из России у меня не было. Вернее, был интерес, но не из Премьер-Лиги. Последние полгода я учился по совместной программе ФИФА и ВШЭ «Спортивный менеджмент». Прошёл один модуль. Параллельно общался с Алексеем Зининым. Он мне и нашёл эту команду. Сказал, могу приехать потренироваться, осмотреться, чтобы на меня посмотрели. В итоге договорились, что останусь здесь до конца сезона.

— Что за клуб «Пафос»?
— Я тут относительно недавно. Погода хорошая, команда только создаётся. Вышли в высшую лигу, находимся в середине таблицы. Задача — попасть в первую шестёрку.

 — Полгода назад могли представить себя в чемпионате Кипра?
— Нет, конечно. Просто бывают такие стечения обстоятельств, когда остаёшься без команды. Чисто теоретически мог представить, что когда-нибудь окажусь тут. Но не так рано.

 — Вам 33 года. Какие остались цели в спорте?
— Цель — вернуться в футбол, играть. Перерыва здесь нет, как в России. Можно в игровом режиме выходить на свой уровень. Готов выступать до конца мая — это оптимальный вариант для возвращения. Клуб отнёсся ко мне с большим интересом и уважением, дал возможность тренироваться. Хочу помочь команде и сделать её сильней.

 — Планируете летом вернуться в Россию?
— Так далеко не заглядываю. Я пять месяцев был вообще без команды, мыслю другими категориями. На данный момент хочу привести себя в порядок и помочь команде.

 — Клубное прозвище «пафосные» вас не смущает?
— Нет, точно нет. Здесь есть возможность играть официальные матчи — это самое важное. Повторюсь, для меня Кипр оптимальный вариант.

— Сколько ещё сезонов думаете провести в футболе?
— Трудно сказать. Но чувствую себя хорошо. Несмотря на то что пропустил пять месяцев, более-менее быстро прихожу в себя. Уровень чемпионата России таков, что половина клубов борется за зону стыков. В принципе, там можно ещё долго играть. Но одно дело — моё желание, другое — клубов Премьер-Лиги. Честно, мне показалось странным, что у меня не было предложений в таком возрасте, когда ещё можно играть.

 — В РФПЛ много команд, где есть футболисты ниже вас уровнем?
— Я бы сказал не «есть футболисты», а «их большинство».

 — ФНЛ принципиально не рассматривали?
— Когда возник интерес, я был на Кипре. К тому моменту уже принял решение.

— Это был «Енисей»?
— Не хочу говорить, сейчас уже не важно. Может быть, когда-нибудь ещё там окажусь.

 — Федун предлагает снизить количество участников РФПЛ до 14-ти, чтобы по итогам первого круга команды делились на семёрки. Что вы об этом думаете?
— На Кипре так и есть. Только после первого круга вылетает две команды, оставшиеся 12 делятся на шестерки. Одни борются за чемпионство, другие за выживание. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы было больше команд и игроков в Премьер-Лиге. С другой стороны, мне очень нравится система плей-офф, как в Америке. Возможно, стоит присмотреться к этому опыту. При формуле Федуна первая семёрка сыграет больше матчей с сильными соперниками. Это всегда интересно.

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