Торбинский: Странно, что из Премьер-Лиги не было предложений
Автор знаменитого гола голландцам на Евро-2008 объясняет, как его занесло на Кипр (не по путёвке).
Автор знаменитого гола голландцам на Евро-2008 объясняет, как его занесло на Кипр (не по путёвке).
— Вы подписали контракт с кипрским клубом «Пафос». Как появился этот вариант?
— Предложений из России у меня не было. Вернее, был интерес, но не из
— Что за клуб «Пафос»?
— Я тут относительно недавно. Погода хорошая, команда только создаётся. Вышли в высшую лигу, находимся в середине таблицы. Задача — попасть в первую шестёрку.
— Полгода назад могли представить себя в чемпионате Кипра?
— Нет, конечно. Просто бывают такие стечения обстоятельств, когда остаёшься без команды. Чисто теоретически мог представить, что
— Вам 33 года. Какие остались цели в спорте?
— Цель — вернуться в футбол, играть. Перерыва здесь нет, как в России. Можно в игровом режиме выходить на свой уровень. Готов выступать до конца мая — это оптимальный вариант для возвращения. Клуб отнёсся ко мне с большим интересом и уважением, дал возможность тренироваться. Хочу помочь команде и сделать её сильней.
— Планируете летом вернуться в Россию?
— Так далеко не заглядываю. Я пять месяцев был вообще без команды, мыслю другими категориями. На данный момент хочу привести себя в порядок и помочь команде.
— Клубное прозвище «пафосные» вас не смущает?
— Нет, точно нет. Здесь есть возможность играть официальные матчи — это самое важное. Повторюсь, для меня Кипр оптимальный вариант.
— Сколько ещё сезонов думаете провести в футболе?
— Трудно сказать. Но чувствую себя хорошо. Несмотря на то что пропустил пять месяцев,
— В РФПЛ много команд, где есть футболисты ниже вас уровнем?
— Я бы сказал не «есть футболисты», а «их большинство».
— ФНЛ принципиально не рассматривали?
— Когда возник интерес, я был на Кипре. К тому моменту уже принял решение.
— Это был «Енисей»?
— Не хочу говорить, сейчас уже не важно. Может быть,
— Федун предлагает снизить количество участников РФПЛ до 14-ти, чтобы по итогам первого круга команды делились на семёрки. Что вы об этом думаете?
— На Кипре так и есть. Только после первого круга вылетает две команды, оставшиеся 12 делятся на шестерки. Одни борются за чемпионство, другие за выживание. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы было больше команд и игроков в