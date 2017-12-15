Торбинский: Странно, что из Премьер-Лиги не было предложений

Источник: РИА "Новости"

— Вы подписали контракт с кипрским клубом «Пафос». Как появился этот вариант?

— Предложений из России у меня не было. Вернее, был интерес, но не из Премьер-Лиги. Последние полгода я учился по совместной программе ФИФА и ВШЭ «Спортивный менеджмент». Прошёл один модуль. Параллельно общался с Алексеем Зининым. Он мне и нашёл эту команду. Сказал, могу приехать потренироваться, осмотреться, чтобы на меня посмотрели. В итоге договорились, что останусь здесь до конца сезона.

— Что за клуб «Пафос»?

— Я тут относительно недавно. Погода хорошая, команда только создаётся. Вышли в высшую лигу, находимся в середине таблицы. Задача — попасть в первую шестёрку.



— Полгода назад могли представить себя в чемпионате Кипра?

— Нет, конечно. Просто бывают такие стечения обстоятельств, когда остаёшься без команды. Чисто теоретически мог представить, что когда-нибудь окажусь тут. Но не так рано.



— Вам 33 года. Какие остались цели в спорте?

— Цель — вернуться в футбол, играть. Перерыва здесь нет, как в России. Можно в игровом режиме выходить на свой уровень. Готов выступать до конца мая — это оптимальный вариант для возвращения. Клуб отнёсся ко мне с большим интересом и уважением, дал возможность тренироваться. Хочу помочь команде и сделать её сильней.



— Планируете летом вернуться в Россию?

— Так далеко не заглядываю. Я пять месяцев был вообще без команды, мыслю другими категориями. На данный момент хочу привести себя в порядок и помочь команде.



— Клубное прозвище «пафосные» вас не смущает?

— Нет, точно нет. Здесь есть возможность играть официальные матчи — это самое важное. Повторюсь, для меня Кипр оптимальный вариант.

— Сколько ещё сезонов думаете провести в футболе?

— Трудно сказать. Но чувствую себя хорошо. Несмотря на то что пропустил пять месяцев, более-менее быстро прихожу в себя. Уровень чемпионата России таков, что половина клубов борется за зону стыков. В принципе, там можно ещё долго играть. Но одно дело — моё желание, другое — клубов Премьер-Лиги. Честно, мне показалось странным, что у меня не было предложений в таком возрасте, когда ещё можно играть.



— В РФПЛ много команд, где есть футболисты ниже вас уровнем?

— Я бы сказал не «есть футболисты», а «их большинство».



— ФНЛ принципиально не рассматривали?

— Когда возник интерес, я был на Кипре. К тому моменту уже принял решение.