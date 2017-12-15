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14:55 (мск), источник: Советский спорт

«Манчестер Юнайтед» готов продать Мхитаряна, чтобы освободить деньги на контракт Озила

Игрок сборной Армении не попадает в заявку «Манчестер Юнайтед» с 25 ноября.

Источник: Reuters

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян может начать следующий сезон в другом клубе, сообщает Mirror.

В клубе рассчитывают продать игрока сборной Армении, чтобы выручить средства и разгрузить платежную ведомость для подписания контракта с полузащитником «Арсенала» Месутом Озилом, который летом может стать свободным агентом.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не раз публично критиковал Мхитаряна. Португалец обвинял игрока в том, что он растворяется на поле, а на этой неделе признал, что у него нет места для полузащитника даже на скамейке запасных.

Напомним, летом 2016 года «Манчестер Юнайтед» заплатил «Боруссии» (Дортмунд) 30 миллионов фунтов за Мхитаряна.

В последний раз игрок попадал в заявку на матч 25 ноября, когда вышел на замену в игре премьер-лиги с «Брайтоном» (1:0).

За полтора сезона в «Манчестер Юнайтед» Мхитарян забил 13 голов в 58 матчах.

Манчестер Юнайтед
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