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14:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Гвардиола третий раз кряду признан лучшим тренером месяца в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам ноября.

Об этом сообщается на официальном сайте лиги. Испанец завоевал эту награду третий раз кряду, установив тем самым рекорд.

На награду также претендовали Шон Дайч («Бёрнли»), Антонио Конте («Челси»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед»), Арсен Венгер («Арсенал»).

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