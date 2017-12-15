СМИ: Маскерано окончательно решил уйти из «Барселоны»

Источник: Reuters

По информации источника, сделка по продаже аргентинца в «Хэбэй Чайна Форчун» будет оформлена вне зависимости от того, увеличит ли китайский клуб предложение по сумме отступных — он предлагал 6 миллионов евро, но каталонцы хотели выручить за 33-летнего игрока 10 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Маскерано получил предложение о трехлетнем контракте, по усливиям которого его годовая зарплата составит 7 миллионов евро.