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13:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Маскерано окончательно решил уйти из «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано принял окончательное решение об уходе из команды в зимнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

Источник: Reuters

По информации источника, сделка по продаже аргентинца в «Хэбэй Чайна Форчун» будет оформлена вне зависимости от того, увеличит ли китайский клуб предложение по сумме отступных — он предлагал 6 миллионов евро, но каталонцы хотели выручить за 33-летнего игрока 10 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Маскерано получил предложение о трехлетнем контракте, по усливиям которого его годовая зарплата составит 7 миллионов евро.

Напомним, ранее сам защитник заявил, что хочет покинуть «Барселону» из-за отсутствия игровой практики в преддверии чемпионата мира 2018 года. В этом сезоне он принял участие в 10 матчах, заработав 1 желтую карточку.

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