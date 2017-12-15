Грозный по-прежнему рассчитывает вернуться в «Иртыш»

Грозный тренировал «Иртыш» в августе-ноябре, и ему удалось финишировать с командой на 4-м месте, которое позволит команде выступить в следующем сезоне в еврокубках. Сразу после этого тренер подал в отставку, но теперь он говорит, что все было по-другому и он еще может вернуться в Павлодар.

«После окончания чемпионата губернатор области пригласил меня и президента клуба для беседы. Он поблагодарил меня за профессиональную работу. Если учитывать, что в Казахстане только 10 месяцев финансируют футбольные команды, а в ноябре и декабре не платят зарплату, мы решили, что я поеду в Киев и отдохну. Такая же система оплаты в Китае, так что тут нет ничего удивительного.