Грозный по-прежнему рассчитывает вернуться в «Иртыш»
Украинский тренер Вячеслав Грозный заявил, что может вернуться в павлодарский «Иртыш» весной.
Украинский тренер Вячеслав Грозный заявил, что может вернуться в павлодарский «Иртыш» весной.
Грозный тренировал «Иртыш» в
«После окончания чемпионата губернатор области пригласил меня и президента клуба для беседы. Он поблагодарил меня за профессиональную работу. Если учитывать, что в Казахстане только 10 месяцев финансируют футбольные команды, а в ноябре и декабре не платят зарплату, мы решили, что я поеду в Киев и отдохну. Такая же система оплаты в Китае, так что тут нет ничего удивительного.
Если у меня будет