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12:54 (мск), источник: Sports.kz

Грозный по-прежнему рассчитывает вернуться в «Иртыш»

Украинский тренер Вячеслав Грозный заявил, что может вернуться в павлодарский «Иртыш» весной.

Грозный тренировал «Иртыш» в августе-ноябре, и ему удалось финишировать с командой на 4-м месте, которое позволит команде выступить в следующем сезоне в еврокубках. Сразу после этого тренер подал в отставку, но теперь он говорит, что все было по-другому и он еще может вернуться в Павлодар.

«После окончания чемпионата губернатор области пригласил меня и президента клуба для беседы. Он поблагодарил меня за профессиональную работу. Если учитывать, что в Казахстане только 10 месяцев финансируют футбольные команды, а в ноябре и декабре не платят зарплату, мы решили, что я поеду в Киев и отдохну. Такая же система оплаты в Китае, так что тут нет ничего удивительного.

Если у меня будет какое-то предложение, которое меня устроит, я обещал сообщить. Тогда мне не могли сказать, каков будет бюджет на следующий сезон, а ведь от бюджета зависят задачи, — рассказал Грозный телеканалу «Футбол».

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