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12:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Run, Мхитарян. Пора бежать от Моуринью

Объясняем, почему лучший футболист Армении просто зря теряет время в «МЮ».

Источник: Reuters

В конце октября Мхитарян провёл на поле тайм против «Бенфики», через неделю отыграл час в матче с «Челси», а 25 ноября вышел на 20 минут поиграть с «Брайтоном». В пяти последних матчах он не появлялся. Более того — ни разу не попал в заявку.

Разумеется, журналисты атакуют вопросами Жозе Моуринью. Почему кто угодно, но только не Мхитарян? И разумеется, нет смысла всерьёз анализировать ответы тренера. Моуринью умеет вести mindgames так тонко, что никто ничего не понимает. Вот, например, его последний ответ: «Я могу взять на скамейку всего шесть полевых игроков. Мне нужен баланс. Блинд может сыграть на разных позициях. Янг может закрыть всю бровку. Эррера нужен в полузащиту, Златан в центр нападения. Рашфорд — второй форвард и вингер».

«В старте вышли Марсьяль, Мата и Лингард. Если бы я взял Мхитаряна, значит, кто-то из них троих не вышел бы на поле. В данный момент я больше верю в других игроков. В то, что они заслуживают играть».
Жозе Моуринью

Вот как это понимать? Для начала это неправда. Жозе указал пять полевых вместо шести, но на домашний матч с «Борнмутом» предпочёл заявить шестым лишнего центрального защитника. Который так и не вышел. Как, собственно, и Блинд. Дальше. Речь только о последнем матче, но были и другие. Например, в дерби с «Ман Сити» у Моуринью в запасе были: вратарь, четыре игрока оборонительного плана и два — атакующего плана. Ни в коем случае не хочу сказать, что Мхитарян перевернул бы тот матч, но разве его присутствие на скамейке не даёт тренеру больше выбора? Больше, чем дали Мактоминай, Линделёф, Шоу и Джонс. Хорошие футболисты, но не самые полезные, когда нужно отыгрываться. А если нет, почему бы не выпустить резервиста хотя бы против ЦСКА?

Есть одно объяснение. Потому что это решение — принципиальное. Вы, возможно, помните: похожее шоу с теми же героями было и в прошлом сезоне. В прошлом сезоне Моуринью точно так же не ставил Мхитаряна в состав — даже в заявку — и критиковал его в прессе. А Генрих принимал критику, говорил, что должен строже относиться к себе, — и в итоге стал одним из героев «МЮ» во второй половине чемпионата.

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Зачем всё это?

Сейчас ему 28 лет. Можно долго спорить о методах Моуринью (два основных подхода, упрощённо: а) он гениальный тренер, который выжимает из игроков максимум, а кто не готов выкладываться на стопроцентов, не нужен; б) он тиран, который просто игнорирует футболистов, которые не нравятся ему лично, и плевать на их профессиональные качества), но есть один простой факт, с которым спорить просто не получится: Мхитарян опять потерял полгода карьеры. Теоретические выгоды от того, что он зимой станет как-то по-другому тренироваться, Жозе вновь в него поверит и всё снова наладится на пару месяцев — они точно стоят зря потраченного времени?

Напомню, речь о футболисте, которого в мае 2016 года в Бундеслиге назвали лучшим игроком сезона не болельщики и не журналисты, а его коллеги. В голосовании он обошёл Левандовского и Обамейянга. Уважение Моуринью, безусловно, стоит усилий и жертв. Но в попытках завоевать его можно незаметно потратить лучшие годы своей футбольной карьеры.

Учитывая, что агент Генриха могучий и ужасный Мино Райола (на днях его провокации привели к тому, что Доннарумма расплакался прямо на поле), можно не сомневаться: если футболист захочет поменять клуб, ему это удастся.

Куда идти?

У Мхитаряна есть пара особенностей, которые могут усложнить ему жизнь и без Моуринью. Он не тот игрок, который тащит команду в любой ситуации, он — отражение команды. Когда всё хорошо, он хорош, когда 10 человек мучаются на поле и еле ходят, Мхитарян не поможет. Ему нужен мяч и нужно, чтобы команда много времени проводила на чужой половине поля. А ещё — доверие тренера. Простой пример — когда Томас Тухель принял «Боруссию» в разобранном состоянии, он начал с комплиментов в адрес Мхитаряна. Вообще-то, тот никак не выделялся на фоне команды в ужасном сезоне-2014/15, но новый тренер сразу сказал, что верит в него. Результат — 26 голов и передач в Бундеслиге, 7 голов и передач в Лиге чемпионов в следующем сезоне. А потом в интервью Генрих говорил, что именно Тухель превратил его в звезду.

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Другими словами, ему нужно более-менее гарантированное место в составе и команда, которая не проводит слишком много времени в позиционной обороне. Всё это в «МЮ» просто исключено. Но есть одна команда, в которой это можно получить.

«Интер» при Лучано Спаллетти старается играть от себя. Много владеет мячом и, как бы сказал Хосеп Гвардиола, доминирует над соперниками в большинстве матчей. При этом стиль «Интера» ни в коем случае нельзя путать с испанским — это тоже игра во владение мячом, но с другими целями и реализованная по-другому. Несмотря на всё владение, миланцы не брезгуют навесами и вертикальной игрой — они держат мяч скорее, чтобы обезопасить защиту, которая расположена очень высоко. Основная задача — навязать перестрелку в центре поля, чтобы соперник оставил свободную зону (хотя бы на фланге), а потом бросить туда Перишича и Икарди.

«Интер» довольно стабилен в этом сезоне (ни одного поражения в Серии А к середине декабря), но в составе есть явные слабые места. Например — в зоне «десятки». Перед стартом сезона предполагалось, что эту позицию займёт чемпион Европы Жоау Мариу. Он даже получил соответствующий номер. Но куда там: четыре выхода в старте в 16 турах. Мариу просто не вписался в итальянский футбол, он недостаточно обостряет и плохо играет в отборе. Точнее, больше перекрывает линию паса, чем идёт в отбор. Спаллетти даже перевёл на его место Борху Валеро, но быстро понял, что испанец нужнее в глубине.

Сейчас под Икарди играет Брозович — и нельзя сказать, что он делает это лучше, чем Мариу. В общем, «Интеру» совершенно необходим классический плеймейкер. Об интересе клуба к Мхитаряну пишет солидная газета Corriere dello Sport. В Милане Генрих получит не только гарантированное место в основе (просто конкурировать с ним некому), но и команду, которая играет в понятный и удобный ему футбол.

И наконец перестанет зря терять время.

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