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12:03 (мск), источник: Vesti.kz

Почему Карпин мог бы стать оптимальным тренером для «Иртыша»

В скором времени казахстанские футбольные клубы приступят к учебно-тренировочным сборам. До их начала некоторым предстоит определиться с новыми тренерами и невольно стать главными ньюсмейкерами зимнего межсезонья в КПЛ. Более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Источник: РИА "Новости"

Не секрет, что экс-тренер «Спартака», «Мальорки» и армавирского «Торпедо» Валерий Карпин может на днях принять «Иртыш». Думается, это было бы неплохим вариантом для павлодарского клуба после расставания с Димитаром Димитровым. Карпин из плеяды молодых и амбициозных тренеров, он способен держать футболистов в ежовых рукавицах и найти подход к каждому из них. Со своей стороны сделает все возможное, чтобы не ударить лицом в грязь и на новый уровень вывести «Иртыш». Тем более команде предстоит участие в еврокубках в следующем сезоне. То есть на карту поставлена репутация тренера, за что он будет биться всеми силами. Работа в Казахстане станет мерилом его квалификации.

Приезд Карпина в КПЛ дополнительно привлек бы внимание болельщиков и специалистов в России, где пристально следят за выступлением Андрея Аршавина в «Кайрате».

Не будем забывать, что Карпин дважды со «Спартаком» выигрывал серебряные медали российского чемпионата.

Это как-никак показатель для тренера. В любом случае фигура Карпина была более интересной и интригующей в казахстанском чемпионате, нежели Сергея Павлова, Вячеслава Грозного или Виктора Пасулько. Конечно, у каждого из них нашлось бы объяснение неудачным выступлениям своих клубов, особенно у Павлова в «Атырау», все же его провал стал неожиданным, но у молодых тренеров более современный подход к самому футболу, за ними, как говорится, будущее.

Это относится и к белорусско-российскому специалисту Олегу Кононову, который, по сообщениям белорусских СМИ, может возглавить «Астану». Кононов — даже более колоритный тренер, чем Карпин. Во всяком случае, у него не было длительных перерывов в тренерской карьере с начала нулевых. Он, несомненно, усилил бы не только столичный клуб, но и саму казахстанскую премьер-лигу.

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Однако боссы «Астаны» по-прежнему не теряют надежды уговорить Станимира Стойлова продлить контракт еще на несколько лет. Поэтому только после официального расставания с болгарином можно предметно говорить о кандидатуре Кононова. Хотя она, безусловно, заслуживает пристального внимания и могла бы стать бомбой в зимнее трансферное окно. Впрочем, межсезонье в КПЛ и так обещает быть интересным.

Напомним, 48-летний Валерий Карпин с 2009 по 2014 год с небольшим перерывом возглавлял московский «Спартак», в котором и начал тренерскую карьеру. Далее тренировал испанскую «Мальорку» и армавирское «Торпедо», на тот момент выступавших во вторых по силе дивизионах своих стран. С июля 2016 по июль 2017 года был экспертом и главным редактором футбольных трансляций на «Матч ТВ», но покинул телеканал ради возвращения к тренерской деятельности.

51-летний Олег Кононов начинал тренерскую деятельность в качестве ассистента белорусского специалиста Анатолия Юревича, трудившегося одно время в Казахстанской федерации футбола, а также возглавлявшего «Акжайык», «Ордабасы», «Атырау». В дальнейшем Кононов тренировал молдавский «Шериф», украинские «Карпаты» и «Севастополь», российские «Краснодар» и «Ахмат».

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