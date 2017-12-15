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11:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Марадона: Роналду сказал, что он лучший в истории? Скажите, пусть не дурачится

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона прокомментировал слова нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

Источник: Reuters

Футболист сборной Португалии назвал себя лучшим игроком в истории мирового футбола после того, как получил пятый «Золотой мяч» в своей карьере. Его слова вызвали большой резонанс, и некоторые представители «Барселоны» поспешили заявить, что форвард сине-гранатовых Лионель Месси превосходит его.

«Роналду сказал, что он лучший в истории? Скажите ему, пусть не надоедает и не дурачится», — приводит слова Марадоны AS.

Журналисты спросили Марадону, кем же является он, если лучший в мире — Роналду. На это Марадона ответил: «Вот поэтому и скажите ему, чтобы не надоедал и не дурачился».

Португальского нападающего «Реала» Роналду признали лучшим футболистом 2017 года
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8 декабря© Ньюстюб
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