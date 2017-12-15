Марадона: Роналду сказал, что он лучший в истории? Скажите, пусть не дурачится

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Футболист сборной Португалии назвал себя лучшим игроком в истории мирового футбола после того, как получил пятый «Золотой мяч» в своей карьере. Его слова вызвали большой резонанс, и некоторые представители «Барселоны» поспешили заявить, что форвард сине-гранатовых Лионель Месси превосходит его.

«Роналду сказал, что он лучший в истории? Скажите ему, пусть не надоедает и не дурачится», — приводит слова Марадоны AS.