Давид Луиз может перейти в «Баварию»

Как утверждает Daily Express, «Бавария» интересуется 30-летним бразильцем, который стал реже выходить на поле. По информации источника, сам футболист хочет сменить команду .

В последний раз Луиз выходил на поле в чемпионате Англии в конце октября. Всего на его счету в этом сезоне 13 сыгранных матчей и 2 гола.