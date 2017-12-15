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Давид Луиз может перейти в «Баварию»
Защитник «Челси» Давид Луиз в ближайшее время может перебраться в чемпионат Германии.
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Защитник «Челси» Давид Луиз в ближайшее время может перебраться в чемпионат Германии.
Как утверждает Daily Express, «Бавария» интересуется 30-летним бразильцем, который стал реже выходить на поле. По информации источника, сам футболист хочет сменить команду.
В последний раз Луиз выходил на поле в чемпионате Англии в конце октября. Всего на его счету в этом сезоне 13 сыгранных матчей и 2 гола.