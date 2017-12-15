Мино Райола: Спортивный директор «Милана» использует Доннарумму, чтобы вести войну со мной
Агент голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райола ответил на критику спортивного директора клуба Массимо Мирабелли.
Агент голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райола ответил на критику спортивного директора клуба Массимо Мирабелли.
Ранее член руководства
— У Мирабелли есть личные проблемы со мной, и он использует Доннарумму, чтобы напасть на меня, — цитирует Football Italia Райолу. — Я не буду участвовать в его
Мы никогда не наставивали на том, чтобы «Милан» подписывал брата Доннаруммы. Это был выбор Мирабелли, который теперь должен, по крайней мере, защищать его.
Хочу напомнить вам, что этим летом Джиджи получил выгодные предложения, которые никто бы не отклонил. Но голкипер и его семья сделали выбор сердцем. И я уважаю этот выбор.