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09:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мино Райола: Спортивный директор «Милана» использует Доннарумму, чтобы вести войну со мной

Агент голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райола ответил на критику спортивного директора клуба Массимо Мирабелли.

Источник: Reuters

Ранее член руководства красно-черных намекнул на то, что вратарем, на которого разозлились фанаты «россонери», манипулирует его агент.

— У Мирабелли есть личные проблемы со мной, и он использует Доннарумму, чтобы напасть на меня, — цитирует Football Italia Райолу. — Я не буду участвовать в его медиа-цирке и не хочу, чтобы это повлияло на Джиджи. Отвечу Мирабелли в нужное время. Вратарь не сделал ничего плохого, поэтому неправильно использовать его, чтобы вести войну со мной.

Мы никогда не наставивали на том, чтобы «Милан» подписывал брата Доннаруммы. Это был выбор Мирабелли, который теперь должен, по крайней мере, защищать его.

Хочу напомнить вам, что этим летом Джиджи получил выгодные предложения, которые никто бы не отклонил. Но голкипер и его семья сделали выбор сердцем. И я уважаю этот выбор.

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