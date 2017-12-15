Мино Райола: Спортивный директор «Милана» использует Доннарумму, чтобы вести войну со мной

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Ранее член руководства красно-черных намекнул на то, что вратарем, на которого разозлились фанаты «россонери», манипулирует его агент.

— У Мирабелли есть личные проблемы со мной, и он использует Доннарумму, чтобы напасть на меня, — цитирует Football Italia Райолу. — Я не буду участвовать в его медиа-цирке и не хочу, чтобы это повлияло на Джиджи. Отвечу Мирабелли в нужное время. Вратарь не сделал ничего плохого, поэтому неправильно использовать его, чтобы вести войну со мной.

Мы никогда не наставивали на том, чтобы «Милан» подписывал брата Доннаруммы. Это был выбор Мирабелли, который теперь должен, по крайней мере, защищать его.