Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Виллаш-Боаш может сменить Эмери на посту главного тренера «ПСЖ»
Представители «ПСЖ» контактировали с португальцем Андре
Представители «ПСЖ» контактировали с португальцем Андре
По информации издания, cпортивный директор Антеру Энрике попросил проинформировать его в случае, если португальский специалист, ныне находящийся без клуба, примет решение вернуться к работе.
Последним клубом бывшего главного тренера «Челси», «Тотенхэма» и «Зенита» был китайский «Шанхай Теллэйс».
Ранее