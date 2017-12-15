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01:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Виллаш-Боаш может сменить Эмери на посту главного тренера «ПСЖ»

Представители «ПСЖ» контактировали с португальцем Андре Виллаш-Боашем. Французский гранд рассматривает 40-летнего тренера как потенциального сменщика Унаи Эмери, пишет Arab News.

Источник: Reuters

По информации издания, cпортивный директор Антеру Энрике попросил проинформировать его в случае, если португальский специалист, ныне находящийся без клуба, примет решение вернуться к работе.

Последним клубом бывшего главного тренера «Челси», «Тотенхэма» и «Зенита» был китайский «Шанхай Теллэйс».

Ранее Виллаш-Боаш заявлял о готовности принять участие в ралли «Дакар», которое возьмёт старт 6 января в Перу.

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