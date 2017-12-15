Виллаш-Боаш может сменить Эмери на посту главного тренера «ПСЖ»

По информации издания, cпортивный директор Антеру Энрике попросил проинформировать его в случае, если португальский специалист, ныне находящийся без клуба, примет решение вернуться к работе.



Последним клубом бывшего главного тренера «Челси», «Тотенхэма» и «Зенита» был китайский «Шанхай Теллэйс».



Ранее Виллаш-Боаш заявлял о готовности принять участие в ралли «Дакар», которое возьмёт старт 6 января в Перу.