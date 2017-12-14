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21:35 (мск), источник: ТАСС

Торбинский ставит перед собой цель сыграть на ЧМ-2018

МОСКВА, 14 декабря. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Полузащитник Дмитрий Торбинский, подписавший контракт до конца сезона с кипрским клубом «Пафос», ставит перед собой цель сыграть в составе сборной России на домашнем чемпионате мира. Об этом 33-летний игрок рассказал ТАСС.

Источник: ИТАР-ТАСС

Контракт с «Пафосом» был подписан в четверг.

«У меня не было вариантов в России, поэтому я позвонил своему товарищу Алексею Зинину. Позже он перезвонил, сказал, что есть вариант. Я приехал, потренировался пару недель и сегодня подписал контракт. Сейчас усердно тренируюсь», — рассказал Торбинский, который находился без игровой практики, после того как покинул «Краснодар» по окончании сезона-2016/17.

«Люди проявили уважение»

«Здесь люди проявили достаточно уважения и показали, что я им нужен. Плюс чемпионат Кипра не уходит на зимнюю паузу, и я буду иметь возможность выйти на поле уже 3 января», — отметил собеседник ТАСС.

Полузащитник признался, что не думает о том, что будет по окончании контракта с «Пафосом». «Далеко не заглядываю, потому что был пять месяцев без клуба. Хочу вернуться, набрать форму и быть в футболе», — сказал он.

«Сборная? Ну конечно есть [такая цель сыграть на ЧМ-2018], но с тренером [Станиславом Черчесовым] не общался. Конечно, понимаю, что вернуться так быстро будет трудно, но приложу для этого все усилия», — рассказал полузащитник.

Ранее Торбинский выступал за «Спартак» (2002−2007), «Локомотив» (2008−2013), «Рубин» (2013−2014), «Ростов» (2014−2015) и «Краснодар (2015−2017).

В его активе 30 матчей за сборную России, в которых он забил два гола. Футболист является бронзовым призером чемпионата Европы (2008). В последний раз Торбинский выходил на поле в составе сборной 5 июня 2016 года в товарищеской игре с командой Сербии. Полузащитник был включен в заявку на чемпионат Европы во Франции, однако не сыграл ни минуты.

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