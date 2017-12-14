«Ему нужен именно такой клуб»: Симеоне рассказал, где бы хотел видеть Гризманна

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Франции согласовал контракт с «Барселоной» и станет игроком каталонского клуба по окончании сезона.

«В новой команде Гризманн станет еще сильнее, — говорит Симеоне. — Я в этом уверен. Антуан любит атакующую игру, и мне кажется, что ему нужен клуб, который делает ставку именно на это.

Я очень люблю своих игроков, и всегда говорю им об этом. Мне нравится наблюдать за их прогрессом. Я — честный тренер, поэтому не стану создавать проблем, если какой-то футболист подойдет ко мне и скажет: «Тренер, у меня есть шанс перейти в команду мечты, я хочу покинуть «Атлетико». Отвечу согласием, даже если это будет игрок уровня Гризманна.

Разумеется, Антуан должен расти, как футболист. Я знаю, что в один прекрасный день он покинет Мадрид. Также как и Диего Коста или Арда Туран, поэтому отношусь к этому спокойно, — заявил Симеоне в интервью L’Equipe.

Также рулевой «Атлетико» объяснил, чем его лидер отличается от таких звезд, как Криштиану Роналду, Лионель Месси и Неймар.