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19:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент «Ниццы» назвал причину возможного ухода из клуба Балотелли

Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер сообщил, что нападающий команды Марио Балотелли может покинуть клуб в том случае, если он не пробьётся в еврокубки по итогам нынешнего сезона.

Источник: РИА "Новости"

«Балотелли — очень хороший парень, и он великолепно себя показывает на поле. Марио меняет свой стиль игры и, на мой взгляд, прогрессирует. Возможно, он останется с нами на следующий сезон. А сможем ли мы его удержать, я не знаю. Всё будет зависеть от результатов команды. Когда приобретаешь себе в клуб такого игрока, то делаешь это только потому, что твоя команда участвует в еврокубках и имеет с этого дополнительный доход. Я ничего не скрываю, когда говорю, что зарплата Балотелли находится на определённом высоком уровне. Если в следующем сезоне “Ницца” не будет участвовать в еврокубках, то уровень зарплаты, которую она выплачивает футболистам, будет другим. Возможно, при таком раскладе Балотелли уйдёт», — цитирует Ривера ESPN FC.

После 17 туров чемпионата Франции «Ницца» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. В 1/16 финала Лиги Европы французский клуб сыграет с московским «Локомотивом».

На счету Балотелли в нынешнем сезоне 18 матчей за «Ниццу» во всех турнирах, в которых он забил 14 голов.

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