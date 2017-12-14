Президент «Ниццы» назвал причину возможного ухода из клуба Балотелли

«Балотелли — очень хороший парень, и он великолепно себя показывает на поле. Марио меняет свой стиль игры и, на мой взгляд, прогрессирует. Возможно, он останется с нами на следующий сезон. А сможем ли мы его удержать, я не знаю. Всё будет зависеть от результатов команды. Когда приобретаешь себе в клуб такого игрока, то делаешь это только потому, что твоя команда участвует в еврокубках и имеет с этого дополнительный доход. Я ничего не скрываю, когда говорю, что зарплата Балотелли находится на определённом высоком уровне. Если в следующем сезоне “Ницца” не будет участвовать в еврокубках, то уровень зарплаты, которую она выплачивает футболистам, будет другим. Возможно, при таком раскладе Балотелли уйдёт», — цитирует Ривера ESPN FC.