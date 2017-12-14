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19:37 (мск), источник: Sports.kz

Валерий Карпин встретился с акимом Павлодарской области

Сегодня 48-летний российский специалист Валерий Карпин побывал на встрече с руководством павлодарской области.

Решение о сотрудничестве с Карпином будет принято в ближайшие дни.

Стоит отметить, Валерий Георгиевич прибыл на переговоры с ФК «Иртыш» вне конкурса, по приглашению руководства павлодарского клуба.

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