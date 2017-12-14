Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Валерий Карпин встретился с акимом Павлодарской области
Сегодня 48-летний российский специалист Валерий Карпин побывал на встрече с руководством павлодарской области.
Сегодня 48-летний российский специалист Валерий Карпин побывал на встрече с руководством павлодарской области.
Решение о сотрудничестве с Карпином будет принято в ближайшие дни.
Стоит отметить, Валерий Георгиевич прибыл на переговоры с ФК «Иртыш» вне конкурса, по приглашению руководства павлодарского клуба.