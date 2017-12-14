Самый результативный защитник КПЛ-2017 подписал контракт c румынским клубом

Контракт Обшивача с «Шепши» рассчитан на полтора года. Его новый клуб после 21-го тура высшей лиги Румынии занимает 12-е место из 14 команд.

В «Шепши» одноклубником Обшивача будет черногорский нападающий Стефан Николич, который в первой половине 2017 года забил один гол с пенальти в 13 матчах казахстанской премьер-лиге за «Кайсар».

29-летний Обшивач провел в «Атырау» один сезон. В КПЛ-2017 он провел 28 матчей и забил пять голов, став самым результативным защитником турнира. Также на счету хорвата четыре игры в Кубке Казахстана, где его команда в финале уступила «Кайрату» (0:1).