Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Пользователи ЕС обсудили фигуры гимнасток из США и России
Названа самая пьющая страна Европы
МОК снял с двукратной олимпийской чемпионки обвинения в допинге
Назван лучший по качеству жизни город России
Британский совет моды запустит линию экстренной помощи моделям
Текущие события
Футбол. Зарубежный
13.12
Ньюкасл Юнайтед0
Эвертон1
Футбол. Зарубежный
13.12
Саутгемптон1
Лестер4
Футбол. Зарубежный
13.12
Тоттенхэм Хотспур2
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
13.12
Ливерпуль0
Вест Бромвич Альбион0
Футбол. Зарубежный
13.12
Манчестер Юнайтед1
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
13.12
Вест Хэм Юнайтед0
Арсенал0
Все события
СМИ: Пользователи ЕС обсудили фигуры гимнасток из США и России
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей
«УАЗ» с автоматом: первый тест-драйв
Путин нашел виноватых в отстранении россиян от ОИ
Названо место проведения финала Кубка России
Женщина дважды за день выиграла в лотерею
Британский совет моды запустит линию экстренной помощи моделям
10 главных ошибок в питании за всю историю человечества
Названы самые смешные «отмазки» для больничного
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
10«Зимнее» чемпионство «Баварии», Дерби Италии и другие события уик-энда
12Армейский год Гончаренко
16:04 (мск), источник: Vesti.kz

Самый результативный защитник КПЛ-2017 подписал контракт c румынским клубом

Хорватский защитник Юре Обшивач покинул «Атырау» и перешел в румынский клуб «Шепши». Об этом сообщает Mediafax.ro.

Контракт Обшивача с «Шепши» рассчитан на полтора года. Его новый клуб после 21-го тура высшей лиги Румынии занимает 12-е место из 14 команд.

Читайте также
Защитник-бомбардир не останется в «Атырау»

В «Шепши» одноклубником Обшивача будет черногорский нападающий Стефан Николич, который в первой половине 2017 года забил один гол с пенальти в 13 матчах казахстанской премьер-лиге за «Кайсар».

29-летний Обшивач провел в «Атырау» один сезон. В КПЛ-2017 он провел 28 матчей и забил пять голов, став самым результативным защитником турнира. Также на счету хорвата четыре игры в Кубке Казахстана, где его команда в финале уступила «Кайрату» (0:1).

Для Обшивача Румыния станет вторым легионерским опытом. До Казахстана он выступал в родной Хорватии за «Сплит», «Истру», «Дугополье», «Каштел» и «Хайдук Сплит».

Атырау
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Я дрался с закрытыми глазами и переломанными руками. А Ригондо просто ушел и отнял у фанатов фантастический бой - Брук
Путин нашел виноватых в отстранении россиян от ОИ
Названо место проведения финала Кубка России
Биатлонисты Украины выступили против бойкота соревнований в РФ
РФПЛ опубликовала расписание матчей на 21-23 тур
Гол в ворота «Спартака» номинирован на самый красивый в ЛЧ
Определились соперники «Зенита» по предсезонным матчам
Российским хоккеистам поставили задачу выиграть золото ОИ
Новости
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
5 особенностей детских садов в российской глубинке Оказалось, что между деревенскими и городскими детскими садами немало отличий
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь