Лучший бомбардир чемпионата Грузии может заиграть в Казахстане

Выступал за время игровой карьеры в этом клубе, а также за «ВИТ-Джорджию», «Металлург» (Рустави), «Динамо» (Батуми), «Зестафони», «Самтредиа», «Сиони». В 2017 году защищал цвета тбилисского «Локомотива».



Иракли Сихарулидзе с большим отрывом от преследователей стал лучшим бомбардиром сильнейшего дивизиона чемпионата Грузии 2017 года, забив в 33 матчах 25 мячей. В ноябре этого года провел 2 поединка в составе национальной грузинской дружины против команд Кипра и Беларуси, в последнем из которых отметился взятием ворот соперника.