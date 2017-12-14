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14:52 (мск), источник: Sports.kz

Лучший бомбардир чемпионата Грузии может заиграть в Казахстане

По информации Sports.kz, сразу несколько клубов КПЛ заинтересованы в настоящее время в подписании лучшего бомбардира чемпионата Грузии 2017 года Иракли Сихарулидзе.

27-летний форвард является воспитанником тбилисского «Динамо».

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Выступал за время игровой карьеры в этом клубе, а также за «ВИТ-Джорджию», «Металлург» (Рустави), «Динамо» (Батуми), «Зестафони», «Самтредиа», «Сиони». В 2017 году защищал цвета тбилисского «Локомотива».

Иракли Сихарулидзе с большим отрывом от преследователей стал лучшим бомбардиром сильнейшего дивизиона чемпионата Грузии 2017 года, забив в 33 матчах 25 мячей. В ноябре этого года провел 2 поединка в составе национальной грузинской дружины против команд Кипра и Беларуси, в последнем из которых отметился взятием ворот соперника.

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