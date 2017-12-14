«Ни о чем не жалею». Интервью экс-игрока сборной Казахстана — о карьере в России, предложении из Италии и матчах с «Валенсией»

Корреспондент Vesti.kz связался с Шевченко и узнал о причинах его ухода из структуры клуба. Также бывший игрок сборной Казахстана вспомнил о своем периоде выступлений в России и несостоявшемся отъезде в итальянскую Серию А.

О работе с молодежью и уходе из структуры «Кайрата».

— Максим, «Кайрат М» под Вашим руководством занял во второй лиге второе место, уступив «Алтаю». Довольны этим результатом?

— Да, я результатомдоволен, равно как и работой нашего тренерского штаба. Не могу не отметить прогресс наших молодых ребят — они из зеленых мальчишек превратились в конкурентоспособных мужчин. Я надеюсь, они смогут побороться за самые высокие места не только в первой лиге, но и в главной команде уже в рамках премьер-лиги.

— Могли ли навязать конкуренцию «Алтаю» или помешал тот факт, что в составе соперника выступали ряд опытных футболистов, а у вас в основном молодежь?

— Если в первом круге мы как-то пытались бороться на равных с «Алтаем», то во второй части первенства нам пришлось омолодить состав новыми футболистами и подпускать к играм ребят помладше, чтобы дать им игровую практику. При иных условиях мы бы смогли рассчитывать на иной результат, но с «Алтаем» бороться до конца было нелегко.

— Кто-то из Ваших подопечных добился серьезного прогресса в уходящем году? Может быть, есть футболисты, которые уже в ближайшее время смогут играть в главной команде «Кайрата»?

— Как я уже упоминал ранее, есть целый ряд игроков, способных в ближайшем будущем выступать в основной команде «Кайрата». Кто-то, возможно подтянется позднее. В этом году могу выделить Багдаулета Жузбая, Акмаля Бахиярова и Нуралы Алипа. Думаю, эта тройка сейчас вполне может находиться и в основной команде. Но главное для них сейчас — работать, и тогда труд окупится.

— Наставник «Кайрата» Карлос Феррер часто общался с Вами? Интересовался делами команды?

— В отличие от Кахабера Цхададзе он старался присутствовать на каждой игре, давал рекомендации и советы. Также поддерживал в трудных ситуациях и начал привлекать наших ребят к тренировкам главной команды. Считаю, что этими действиями он дает шанс перспективным футболистам закрепиться и уже сейчас играть в составе «Кайрата».

— Не так давно стало известно, что Вы покидаете команду и вместо Вас будет работать Кирилл Кекер. Неожиданно?

— Можно сказать, что это было неожиданно. Учитывая амбиции, возможности и традиции нашего клуба, я думаю, что второе место в этом году руководство клуба расценило как не совсем ожидаемый.

Тем не менее, я благодарен «Кайрату» за то время, что провел в системе клуба, а это без малого шесть лет. Здесь я многому научился и приобрел бесценный опыт. Дальнейшие наши пути с командой расходятся, и я желаю алматинцам только всего наилучшего. Хочется, чтобы команда, наконец, привезла чемпионское тондо в южную столицу. «Кайрат» — клуб с правильным подходом и хорошей инфраструктурой. И он заслуживает право быть первым в Казахстане.

— Звонки от потенциальных работодателей уже поступали?

— Конкретных вариантов пока не было.

— Какие планы теперь?

-На данном этапе мне больше хочется попробовать себя во взрослом футболе. Буду ждать предложений.

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Показалось, что игроки «Валенсии» с другой планеты.

— Вы — алматинец, но свою футбольную карьеру начинали в России, рано уехав в КАМАЗ. Как так получилось?

— В то время футбол в нашей стране находился в упадочном состоянии. Можно сказать, был на очень низком уровне. Поэтому у нас, молодых ребят, было большое желание попробовать силы в зарубежном чемпионате и закрепиться там.

— Вы играли в высшей лиге чемпионата России в 17 лет, признавались лучшим молодым футболистом этой страны. Правда, что Вам предлагали сменить гражданство?

— Подобные разговоры велись в 1999 году, когда Владимир Фомичев возглавлял олимпийскую сборную. В тот период я долго не мог определиться, так как у меня был вариант выступления за сборную России. В конечном итоге, после долгих раздумий и консультаций с родными и друзьями, я решил играть за Казахстан — мои корни тут, и здесь я сформировался и состоялся как футболист. Считаю, что сделал правильный выбор.

— Вас звали в киевское «Динамо» и московский ЦСКА. Однажды Вы рассказывали, как испугались туда переходить. Сейчас не жалеете?

— Знаете, я всегда стараюсь ни о чем не жалеть. Однако остался некий осадок, так как на тот момент рядом не было человека, который бы направил и подсказал, как поступить в той или иной ситуации. Тогда я принимал некоторые решения, исходя из своего молодого возраста и отсутствия опыта. Да и наставник рядом явно был бы нелишним.

— Еще какие клубы претендовали на Вас?

— Помимо киевлян и москвичей с конкретным предложением выходила «Пескара», которая в то время боролась за выход в Серию А. Мы на тот момент были на сборах в Италии. Было еще несколько предложений из зарубежных клубов.

— Это правда, что «Пескара» решила приобрести Вас, узнав, что ваша фамилия Шевченко? Ведь в те годы в Италии ярко горела «звезда» другого Шевченко — Андрея.

— Там, правда, была совсем иная ситуация — мы играли против них и меня заприметили. Уже после, узнав мою фамилию, они не сомневались в своем выборе (смеется).

— Вы повредили спину, когда играли в России. По сути, эта травма и помешала Вам в полной мере себя проявить. Боли были до конца вашей карьеры?

— К сожалению, эти боли сопровождали меня и после нескольких периодов восстановлений. Поэтому мне приходилось долго лечиться. Тем не менее, я все же надеялся вернуться на прежний свой уровень. Однако, не сложилось. Приходилось постоянно менять команды и я закончил играть в 30 лет.

— Помните матчи против «Валенсии» в еврокубках в составе «Черноморца»? Расскажите, что больше всего удивило.

— Перед той игрой испанцы вышли на разминку, а наши футболисты наблюдали за ними. Вроде бы ничего сверхъестественного мы в плане «физики» и техники с их стороны не увидели. Однако, во время самого матча мы, как завороженные, смотрели на то, как они работают с мячом. Показалось, что эти футболисты — с другой планеты. Тогда мы этому сильно удивились, хотя испанцы всегда славились сильной школой, где им с детства прививают любовь к контролю мяча.

— Не могу не спросить о сборной. Какой матч в ее составе выделили бы?

— Больше всего у меня в памяти отложился матч в составе олимпийской сборной против Японии. Мы тогда приехали в Токио и явно не считались фаворитами. Мне удалось поразить их ворота и весь стадион замолк после гола. Несмотря на то, что мы тогда уступили, попили их крови прилично.

— Тогда Вы сделали один памятный жест. Таким образом попросили помолчать трибуны?

— Можно сказать и так. Тогда на стадионе было очень шумно. Японцы поддерживали своих, а мне же хотелось показать, что Казахстан тоже умеет играть в футбол и отнюдь не выполняет роль статистав матчах против сильных команд.

— Помнится, Вы и против чемпионов Европы — сборной Греции выходили на замену. Что отложилось в памяти?

— В том матче я не выделялся полезными действиями, поэтому игру с Грецией не стану упоминать. В том отборочном цикле мы также играли против Дании, Украины, Турции, Грузии и Албании. У нас группа была сильной, следственно и соперники равными по классу. На каждого из них мы настраивались одинаково.

— Чем сейчас занимается Ваш родной младший брат Игорь, который также был футболистом?

— Он работает помощником тренера в академии «Кайрата».

Видимо наших футболистов устраивает зарплата, которую им здесь платят.

— Не могу не спросить Вас, как специалиста, работающего с молодыми игроками. Как оцените выступление национальной сборной в отборочном цикле ЧМ-2018? Молодежь заметно прибавила?

— Потенциал у наших ребят есть. Это заметно по результатам молодежной сборной под руководством Владимира Никитенко. Отлично проявляет себя и юношеская сборная страны до 19 лет, которую тренирует Александр Кузнецов.

Что касается национальной сборной, то мы уже несколько лет топчемся на одном месте. В наше время мы старались хотя бы выезжать и пробовать свои силы в зарубежных чемпионатах, чтобы поднимать общий уровень первой сборной. Сейчас же в клубах выступают казахстанцы, которые не горят желанием выступать в других чемпионатах. Видимо их тут устраивает все, в том числе и зарплаты. Это сильно мешает нашим игрокам поднимать свой уровень и выделяться на фоне остальных футболистов.

Сейчас я не вижу ни лидеров, ни потенциально сильных игроков, способных взять на себя роль вожака в сборной.