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14:10 (мск), источник: Sports.kz

Межсезонье, межсезонье…

На дворе середина декабря. По сути, казахстанское футбольное межсезонье довольно скоро войдет в пору, которую принято обычно называть его разгаром. Но пока большинство тренеров и футболистов команд Казахстанской Премьер-Лиги все еще находятся в отпусках и ждут, когда будут утверждены бюджеты их клубов на следующий год. И один только «Жетысу», не дожидаясь наступления Нового года, отбыл уже в Турцию, где собирается усиленно готовиться к первому своему после возвращения в элиту сезону.

Затишье пока, по большому счету, царит и на отечественном трансферном рынке. Первой слегка паковала железо, пока оно горячо, «Астана», подписав молодых Юрий Перцуха из «Акжайыка» и Бактиера Зайнутдинова из «Тараза», с лучшей стороны проявивших себя в минувшем сезоне. Остальные пока выжидают… Или только делают вид, что чего-то ждут. Правда, ходят разговоры, что тот или иной футболист заключил уже трудовое соглашение с каким-то клубом, однако официально, как столичный ФК, работодатели объявлять о сделанных приобретениях не торопятся. По самым разным причинам…

Так, например, из близких к клубу источников известно, что, судя по всему, действительно стали уже футболистами «Тобола» Джаба Канкава и Максим Федин. Но пока в клубе нет ясности по поводу того, кто будет тренировать его команду в 2018-м, там эти моменты стараются не выпячивать. Вообще же, ходят настойчивые разговоры о том, что бюджет ФК «Тобол» на следующий сезон может быть урезан. И достаточно существенно…

В некоторых других клубах КПЛ-2018 также ожидают решения вопроса с тем, каким будет размер их бюджетов в будущем году. В связи с чем и не торопятся пока объявлять о приходе новых главных тренеров. Даже если договоренности с теми уже достигнуты. И не обязательно — устные… А вот «Кайсар», скажем, продливший срок сотрудничества со Стойчо Младеновым на сезон-2018, успел уже переподписать основную массу выступавших в его составе в завершающемся году футболистов. И в этом плане находится сейчас в несколько более выгодном в сравнении с некоторыми своими соседями по итоговой турнирной таблице КПЛ-2017 положении.

Особняком стоит здесь «Актобе». Пока остальные находятся в поисках необходимых им специалистов и футболистов, в клубе, чья команда заняла девятое место по итогам последнего на данный момент чемпионата страны, изыскивают любые возможности побыстрее сбагрить отработавшего с актюбинцами большую часть минувшего сезона Владимира Муханова и основной костяк игроков дружины образца 2017 года. Да, у наставника и многих футболистов, как они уверены, имеются контракты с клубом до окончания сезона-2018. Но такие несущественные нюансы клубное руководство волнуют, похоже, мало. Такова уж заведенная Максатом Тюмалиевым традиция — менять едва ли не каждые полгода практически всех иностранных исполнителей и прицепом с ними избавляться от главного тренера. А собственным традициям и правилам, как выясняется, генеральный директор ФК «Актобе» подчиняется неукоснительно… Пока Муханов уверен, что остается главным тренером команды, его босс успел уже смотаться в Одессу, чтобы познакомиться и пообщаться с наставником «Черноморца» Олегом Дулубом. Вполне возможно — и не с одним только белорусом… Некрасиво, скажете, делать подобные вещи за спиной у специалиста, которого сам же и уговаривал помочь сохранить за командой место в Премьер-Лиге… Быть может, и так. Но, в данном конкретном случае, когда говорят деньги, элементарная этика часто предпочитает помалкивать в тряпочку…

Какую-то несмешную карикатуру на реальный выбор главного тренера напоминает устроенная в Павлодаре по данному поводу показуха. Сначала клуб якобы ищет себе нового главного тренера по объявлению, после его директор отвечает всем подряд по телефону, что «Иртыш» рассматривает на этот пост кандидатуры Моуринью и Капелло. Считая, наверное, что выглядит при этом невероятно умно. Про «профессионально» говорить уже не приходится…

В общем, все в казахстанском футболе как обычно. Где-то реально занимаются делом, а в других местах по привычке увлеченно отстраивают потемкинские деревушки. Успокаивающе бормоча себе под нос: «Не мы такие — жизнь такая…».

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