Межсезонье, межсезонье…
На дворе середина декабря. По сути, казахстанское футбольное межсезонье довольно скоро войдет в пору, которую принято обычно называть его разгаром. Но пока большинство тренеров и футболистов команд Казахстанской
На дворе середина декабря. По сути, казахстанское футбольное межсезонье довольно скоро войдет в пору, которую принято обычно называть его разгаром. Но пока большинство тренеров и футболистов команд Казахстанской
Затишье пока, по большому счету, царит и на отечественном трансферном рынке. Первой слегка паковала железо, пока оно горячо, «Астана», подписав молодых Юрий Перцуха из «Акжайыка» и Бактиера Зайнутдинова из «Тараза», с лучшей стороны проявивших себя в минувшем сезоне. Остальные пока выжидают… Или только делают вид, что
Так, например, из близких к клубу источников известно, что, судя по всему, действительно стали уже футболистами «Тобола» Джаба Канкава и Максим Федин. Но пока в клубе нет ясности по поводу того, кто будет тренировать его команду в 2018-м, там эти моменты стараются не выпячивать. Вообще же, ходят настойчивые разговоры о том, что бюджет ФК «Тобол» на следующий сезон может быть урезан. И достаточно существенно…
В некоторых других клубах КПЛ-2018 также ожидают решения вопроса с тем, каким будет размер их бюджетов в будущем году. В связи с чем и не торопятся пока объявлять о приходе новых главных тренеров. Даже если договоренности с теми уже достигнуты. И не обязательно — устные… А вот «Кайсар», скажем, продливший срок сотрудничества со Стойчо Младеновым на сезон-2018, успел уже переподписать основную массу выступавших в его составе в завершающемся году футболистов. И в этом плане находится сейчас в несколько более выгодном в сравнении с некоторыми своими соседями по итоговой турнирной таблице КПЛ-2017 положении.
Особняком стоит здесь «Актобе». Пока остальные находятся в поисках необходимых им специалистов и футболистов, в клубе, чья команда заняла девятое место по итогам последнего на данный момент чемпионата страны, изыскивают любые возможности побыстрее сбагрить отработавшего с актюбинцами большую часть минувшего сезона Владимира Муханова и основной костяк игроков дружины образца 2017 года. Да, у наставника и многих футболистов, как они уверены, имеются контракты с клубом до окончания сезона-2018. Но такие несущественные нюансы клубное руководство волнуют, похоже, мало. Такова уж заведенная Максатом Тюмалиевым традиция — менять едва ли не каждые полгода практически всех иностранных исполнителей и прицепом с ними избавляться от главного тренера. А собственным традициям и правилам, как выясняется, генеральный директор ФК «Актобе» подчиняется неукоснительно… Пока Муханов уверен, что остается главным тренером команды, его босс успел уже смотаться в Одессу, чтобы познакомиться и пообщаться с наставником «Черноморца» Олегом Дулубом. Вполне возможно — и не с одним только белорусом… Некрасиво, скажете, делать подобные вещи за спиной у специалиста, которого сам же и уговаривал помочь сохранить за командой место в
В общем, все в казахстанском футболе как обычно.