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13:22 (мск), источник: Sports.kz

«Иртыш» продлил контракт с футболистом основы

Защитник «Иртыша» Руслан Есимов продолжит выступать за павлодарский клуб.

Контракт с 27-летним футболистом рассчитан до конца сезона 2018 года.

В минувшем сезоне Есимов провел 20 матчей и записал на свой счет 4 голевые передачи.

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