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«Иртыш» продлил контракт с футболистом основы
Защитник «Иртыша» Руслан Есимов продолжит выступать за павлодарский клуб.
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Защитник «Иртыша» Руслан Есимов продолжит выступать за павлодарский клуб.
Контракт с 27-летним футболистом рассчитан до конца сезона 2018 года.
В минувшем сезоне Есимов провел 20 матчей и записал на свой счет 4 голевые передачи.