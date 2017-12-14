Торбинский может продолжить карьеру на Кипре

Как сообщает goal.philenews.com, 33-летний футболист интересен ФК «Пафос». Президент клуба Христос Гликес подтвердил информацию.
«Торбинский тренируется с нами, тренер решит, останется он в команде или нет. Всё говорит о том, что мы продолжим сотрудничество, но сначала нужно пройти медицинское обследование, а затем узнать окончательное решение тренера», — отметил Гликес.
Дмитрий Торбинский покинул «Краснодар» в конце мая 2017 года и с тех пор находится без команды. После 14 туров «Пафос» набрал 20 очков и занимает 7-е место в первом дивизионе Кипра.