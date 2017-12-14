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13:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Торбинский может продолжить карьеру на Кипре

Бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Дмитрий Торбинский может продолжить карьеру на Кипре.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает goal.philenews.com, 33-летний футболист интересен ФК «Пафос». Президент клуба Христос Гликес подтвердил информацию.

«Торбинский тренируется с нами, тренер решит, останется он в команде или нет. Всё говорит о том, что мы продолжим сотрудничество, но сначала нужно пройти медицинское обследование, а затем узнать окончательное решение тренера», — отметил Гликес.

Дмитрий Торбинский покинул «Краснодар» в конце мая 2017 года и с тех пор находится без команды. После 14 туров «Пафос» набрал 20 очков и занимает 7-е место в первом дивизионе Кипра.

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