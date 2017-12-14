Специалист назвал главного претендента на место Стойлова в «Астане»

— Бабаян созрел для самостоятельной работы в «Астане». Тем более он какое-то время руководил командой до прихода Стойлова. Причем неплохо руководил. За время своей работы тренером накопил определенный опыт и многому научился у разных специалистов. И у него есть характер. Так что можно ему доверить клуб и предоставить возможность самому раскрыться. Думаю, у него тоже имеется желание поработать главным тренером, — рассказал Ордабаев.

— То есть «Астане» не стоит пытаться удержать Стойлова?

— Каким бы не было решение Стойлова, его нужно будет с уважением принять. Он для клуба сделал все. Я бы сказал, очень много сделал для казахстанского футбола. Отработал по десятибалльной системе. Поэтому имеет полное право попробовать свои силы в другом клубе. В то же время при желании может в любой момент вернуться в казахстанский чемпионат.

— Есть мнение, что он был бы идеальным тренером сборной Казахстана. А как Вы считаете?

— Все зависит от него. Если, конечно, посчитает нужным остаться на клубном уровне, он не примет сборную. Если решится ее возглавить, это будет смелым шагом с его стороны. Потому что тренировать сборную Казахстана — нелегко. К тому же, работа в сборной сильно разнится с клубной деятельностью.

Считаю, Стойлов примет правильное решение по поводу своего дальнейшего будущего.