Специалист назвал главного претендента на место Стойлова в «Астане»
Известный ветеран казахстанского футбола Куралбек Ордабаев прокомментировал Vesti.kz возможный уход из «Астаны» болгарского специалиста Станимира Стойлова.
Известный ветеран казахстанского футбола Куралбек Ордабаев прокомментировал Vesti.kz возможный уход из «Астаны» болгарского специалиста Станимира Стойлова.
— Бабаян созрел для самостоятельной работы в «Астане». Тем более он
— То есть «Астане» не стоит пытаться удержать Стойлова?
— Каким бы не было решение Стойлова, его нужно будет с уважением принять. Он для клуба сделал все. Я бы сказал, очень много сделал для казахстанского футбола. Отработал по десятибалльной системе. Поэтому имеет полное право попробовать свои силы в другом клубе. В то же время при желании может в любой момент вернуться в казахстанский чемпионат.
— Есть мнение, что он был бы идеальным тренером сборной Казахстана. А как Вы считаете?
— Все зависит от него. Если, конечно, посчитает нужным остаться на клубном уровне, он не примет сборную. Если решится ее возглавить, это будет смелым шагом с его стороны. Потому что тренировать сборную Казахстана — нелегко. К тому же, работа в сборной сильно разнится с клубной деятельностью.
Считаю, Стойлов примет правильное решение по поводу своего дальнейшего будущего.
Станимир Стойлов работает в «Астане» с сезона-2014. Его контракт со столичным клубом истекает 31 декабря 2017 года. Он стал первым иностранным тренером, под руководством которого казахстанский клуб выходил в групповой этап и