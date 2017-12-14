Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вы были в цирке: Шейнин про участие Собчак в ток-шоу на "Первом"
Австралиец завещал свое тело полигону с разлагающимися непогребенными трупами
Кирстен Данст беременна первенцем
Назван лучший по качеству жизни город России
Холли Берри рассталась с молодым бойфрендом
Текущие события
Футбол. Зарубежный
13.12
Ньюкасл Юнайтед0
Эвертон1
Футбол. Зарубежный
13.12
Саутгемптон1
Лестер4
Футбол. Зарубежный
13.12
Тоттенхэм Хотспур2
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
13.12
Ливерпуль0
Вест Бромвич Альбион0
Футбол. Зарубежный
13.12
Манчестер Юнайтед1
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
13.12
Вест Хэм Юнайтед0
Арсенал0
Все события
Собчак о передаче на Первом канале: «Я побывала в аду»
Невзоров: Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
Русско-шведская война Знарка
Названо место проведения финала Кубка России
Мелания Трамп появилась на публике в коротком изумрудном пальто
Сальма Хайек рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна
Как не заболеть раком груди: совет от врачей
Австралиец завещал свое тело полигону с разлагающимися непогребенными трупами
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
11«Спартак» разгромил ЦСКА в московском дерби
12Армейский год Гончаренко
12:59 (мск), источник: Vesti.kz

Специалист назвал главного претендента на место Стойлова в «Астане»

Известный ветеран казахстанского футбола Куралбек Ордабаев прокомментировал Vesti.kz возможный уход из «Астаны» болгарского специалиста Станимира Стойлова.

— Бабаян созрел для самостоятельной работы в «Астане». Тем более он какое-то время руководил командой до прихода Стойлова. Причем неплохо руководил. За время своей работы тренером накопил определенный опыт и многому научился у разных специалистов. И у него есть характер. Так что можно ему доверить клуб и предоставить возможность самому раскрыться. Думаю, у него тоже имеется желание поработать главным тренером, — рассказал Ордабаев.

Читайте также
Станимир Стойлов: Я ухожу из «Астаны» и ищу команду в Европе

— То есть «Астане» не стоит пытаться удержать Стойлова?

— Каким бы не было решение Стойлова, его нужно будет с уважением принять. Он для клуба сделал все. Я бы сказал, очень много сделал для казахстанского футбола. Отработал по десятибалльной системе. Поэтому имеет полное право попробовать свои силы в другом клубе. В то же время при желании может в любой момент вернуться в казахстанский чемпионат.

— Есть мнение, что он был бы идеальным тренером сборной Казахстана. А как Вы считаете?

— Все зависит от него. Если, конечно, посчитает нужным остаться на клубном уровне, он не примет сборную. Если решится ее возглавить, это будет смелым шагом с его стороны. Потому что тренировать сборную Казахстана — нелегко. К тому же, работа в сборной сильно разнится с клубной деятельностью.

Считаю, Стойлов примет правильное решение по поводу своего дальнейшего будущего.

Станимир Стойлов работает в «Астане» с сезона-2014. Его контракт со столичным клубом истекает 31 декабря 2017 года. Он стал первым иностранным тренером, под руководством которого казахстанский клуб выходил в групповой этап и плей-офф европейских турниров. Также при нем астанчане завоевали четыре подряд чемпионства в премьер-лиге.

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Как в Узбекистане "скопировали" и доработали формат КПЛ. Что нужно знать о потенциальном сопернике сборной Казахстана
Русско-шведская война Знарка
Названо место проведения финала Кубка России
Сборная России по гандболу стала пятой на ЧМ
Буффон назван спортсменом года в Италии
Гол в ворота «Спартака» номинирован на самый красивый в ЛЧ
Биатлонистка Канады испугалась за сохранность допинг-проб в РФ
Российским хоккеистам поставили задачу выиграть золото ОИ
Новости
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
Образы Рианны, которые вдохновляют на модные подвиги Рианна — одна из немногих знаменитостей, которые не боятся показаться смешными: она смело примеряет на себя все самые остромодные вещи и сочетает несочетаемое
Дети
5 особенностей детских садов в российской глубинке Оказалось, что между деревенскими и городскими детскими садами немало отличий
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь