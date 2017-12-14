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12:38 (мск), источник: Vesti.kz

Настоящий босс. Чем запомнится Станимир Стойлов у руля ФК «Астана»

Болгарский специалист Станимир Стойлов — яркое и одновременно важное событие в истории футбольного клуба «Астана». Достигать нынешних высот астанчане начали как раз с его приходом. Непрерывно, в течение четырех сезонов, столичный коллектив сопровождали различные успехи. И новость о его возможном скором уходе из «Астаны» — «трагедия», которую предстоит пережить не только футболистам.

Чем запомнится «Босс» на тренерской скамье северян — в материале Vesti.kz.

Четыре из четырех.

Стойлов возглавил «Астану» в 2014 году. Дебют зарубежного специалиста сложился удачно — клуб одержал победу в чемпионате Казахстана. Причем титул столичная команда завоевала досрочно. Случилось это 1 ноября 2014-го.

Победная поступь продолжается и сегодня. Помимо упомянутого трофея, в активе клуба еще три золотые медали КПЛ. Впервые в истории казахстанской лиги команда побеждала четыре раза подряд при одном тренере.

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Спасибо за ЛЧ!

Успех на локальных стадионах спроецировался и на европейские. До сих пор свежи в памяти события 27 августа 2015 года, когда «Астана» пробилась в групповую стадию Лиги чемпионов. Путевку в ЛЧ астанчане получили в матче с кипрским АПОЭЛом, переиграв последнего по сумме двух встреч (2:1). Безусловно, это настоящий триумф, учитывая, что подобное не удавалось ни одному казахстанскому клубу!

Лига Европы продолжается.

Практически из года в год столичные футболисты под руководством Стойлова продолжали писать историю. Одной из последних глав стало попадание коллектива в плей-офф Лиги Европы (1/16 финала). И снова — такого в Казахстане еще не было. Причем до последней игры групповой стадии было не ясно — пройдет ли клуб дальше. Благо, Стойлов сумел подвести команду к решающему матчу в той готовности, которой хватило для решающего рывка. В гостевом матче со счетом 1:0 была обыграна «Славия» (Прага). И теперь «Астану» ждет историческая еврокубковая весна.

Крутые ничьи.

Благодаря успехам на главных турнирах Европы в столицу приезжали такие именитые команды, как «Атлетико» (Мадрид), «Бенфика» (Лиссабон) и «Галатасарай» (Стамбул) (учитывается групповая стадия ЛЧ). И в каждом домашнем матче против них была зафиксирована ничья. Да, кто-то пытается связать результаты с искусственным газоном, длительными перелетами и так далее. Но тем не менее, команда была готова биться, показывала годный футбол, а пришедшие болельщики вряд ли во время матча пытались оправдать соперника перечисленными примерами.

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Непререкаемый.

Стойлов — бескомпромиссный тренер, способный «урезонить» в нужный момент тех, кто по его мнению повел себя не должным образом в важный период для команды. В качестве примера можно привести недавнюю историю с Жуниором Кабанангой, когда конголезец после выезда со сборной своей страны запросил для себя выходной, но был отправлен на «банку».

Его авторитет среди игроков — не миф, а вполне себе реальность. Его уважают, а если есть в команде уважение к своему главному тренеру, то и установки работают эффективнее. Плюс ко всему, болгарин один из немногих, кто может открыто критиковать, — неоднократно Стойлов резко отзывался о качестве казахстанских полей.

«Комбинатор».

И, конечно же, Стойлов сумел построить сбалансированную команду, игра которой направлена на достижение успеха. «Астана» к важным матчам подходила практически в идеальных кондициях, как физических, так и моральных. При этом на протяжении выступлений во всех турнирах сохранялась оптимальность.

Кроме того, он рационально подводил футболистов к тому или иному матчу. Можно сказать, что клуб тратил ровно столько, сколько требовалось для положительного результата. Участвовать в нескольких турнирах — дело сложное, требующее тщательно разработанной стратегии. Но Стойлов это может. В двух словах — стратег и тактик.

Свою профпригодность он наглядно доказал. И другой вопрос — останется ли специалист у руля команды. Зато он точно останется в истории и не только. Например, в сердцах болельщиков. В случае завершения работы в «Астане» его все равно не будет хватать на тренерской скамье…

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