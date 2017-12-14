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11:53 (мск), источник: Sports.kz

«Мы не можем сравнивать себя с ними». Болгарский тренер оценил условия работы в «Астане» и «Кайрате» и у себя на родине

Болгарское СМИ «Тема: Спорт» опубликовало большое интервью с тренером Веселином Великовым. Летом во главе «Дунава» из Русе он противостоял в квалификации Лиги Европы павлодарскому «Иртышу» с Димитаром Димитровым у руля, а позже проходил стажировку в «Астане» у Станимира Стоилова, сообщает Sports.kz.

Предлагаем вниманию отечественных любителей футбола перевод отрывков текста интервью, касающихся Казахстана.

«… — Вы проходили стажировку в «Астане» у Станимира Стоилова. Не могли бы рассказать об этом обучении?
— Последний матч «Астаны» со «Славией» в Праге свидетельствует о результатах работы Станимира Стоилова. Это была команда, которую никто не знал в Европе, а теперь для меня это дружина среднего европейского класса. Сумевшая выйти из группы Лиги Европы и попасть в 1/!6 финала турнира.

Станимир Стоилов сделал нечто уникальное и очень большое в “Астане”.

В раздевалке и в клубе то, что скажет Мери, — закон. Для меня было честью и удовольствием видеть и узнавать, как работает самый великий на данный момент тренер Болгарии. Его помощники Цанко Цветанов и Веселин Бранимиров тоже являются отличными специалистами. Было очень ценно наблюдать за их работой в течение девяти дней. Это как целый департамент в «Астане». Время, проведенное там, многое во мне поменяло.

 — Насколько велика разница в условиях в «Астане» и в Болгарии?
— Таких базы и условий, если мы говорим об «Астане» и «Кайрате», у нас нет. Это две ведущие команды в Казахстане. Мы не можем сравнивать себя с ними. Не можем…".

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