Стали известны специалисты, не прилетевшие в Павлодар на переговоры с «Иртышом»

Из 24-х претендентов, отправивших свои резюме в футбольный клуб, руководство области выбрало четырех тренеров, достойных, по их мнению, поста главного тренера одного из самых титулованных клубов Казахстана.

Это россиянин Валерий Карпин, уже прилетевший в Павлодар, болгарские специалисты Ивайло Петков и Георгий Дерменджиев, а также чех Михал Билек.

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Ивайло Петков — известный в прошлом болгарский футболист, сыгравший 65 матчей за свою национальную команду. Участник чемпионата мира-98 и чемпионата Европы-2004. Возглавлял селекционный отдел краснодарской «Кубани».

Георгий Дерменджиев — один из самых титулованных тренеров Болгарии. За пределами своей страны известен как наставник «Лудогореца», который он выводил в основные стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Чешский специалист Михал Билек работал с национальной сборной своей страны. Помимо этого тренировал ряд чешских клубов, в числе которых «Спарта» и «Виктория». Также тренировал тбилисское «Динамо» в 2014 году.

Петков, Дерменджиев и Билек по различным причинам не смогли прилететь в Павлодар. Как известно, перелет и проживание соискатель на должность главного тренера должен покрывать за личный счет.