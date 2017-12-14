Стали известны специалисты, не прилетевшие в Павлодар на переговоры с «Иртышом»
Сегодня, 14 декабря, в Павлодаре должны состоятся переговоры с потенциальными наставниками павлодарского «Иртыша», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 14 декабря, в Павлодаре должны состоятся переговоры с потенциальными наставниками павлодарского «Иртыша», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Из 24-х претендентов, отправивших свои резюме в футбольный клуб, руководство области выбрало четырех тренеров, достойных, по их мнению, поста главного тренера одного из самых титулованных клубов Казахстана.
Это россиянин Валерий Карпин, уже прилетевший в Павлодар, болгарские специалисты Ивайло Петков и Георгий Дерменджиев, а также чех Михал Билек.
Ивайло Петков — известный в прошлом болгарский футболист, сыгравший 65 матчей за свою национальную команду. Участник чемпионата мира-98 и чемпионата Европы-2004. Возглавлял селекционный отдел краснодарской «Кубани».
Георгий Дерменджиев — один из самых титулованных тренеров Болгарии. За пределами своей страны известен как наставник «Лудогореца», который он выводил в основные стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Чешский специалист Михал Билек работал с национальной сборной своей страны. Помимо этого тренировал ряд чешских клубов, в числе которых «Спарта» и «Виктория». Также тренировал тбилисское «Динамо» в 2014 году.
Петков, Дерменджиев и Билек по различным причинам не смогли прилететь в Павлодар. Как известно, перелет и проживание соискатель на должность главного тренера должен покрывать за личный счет.
Между тем, спортивный директор павлодарского «Иртыша» Ойрат Садуов сообщил, что клуб сделал предложение Карпину. По его словам, вопрос должен решиться в ближайшие дни.