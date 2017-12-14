В драке фанатов «Партизана» на матче с «Црвеной Звездой» пострадали около 20 человек

Встреча, состоявшаяся в среду на поле «Партизана», завершилась со счетом 1:1. Стычка, продолжавшаяся несколько минут, произошла между двумя группами фанатов «Партизана». В ситуацию вмешалась полиция, хулиганы были арестованы.

Ранения в драке получили около 20 человек. Один болельщик с ножевым ранением в спину был доставлен в больницу. Как отмечается, его жизнь после врачебного вмешательства вне опасности.