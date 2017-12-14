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11:00 (мск), источник: Р-Спорт

В драке фанатов «Партизана» на матче с «Црвеной Звездой» пострадали около 20 человек

МОСКВА, 14 дек — Р-Спорт. В массовой драке болельщиков на белградском дерби между «Партизаном» и «Црвеной Звездой» в рамках матча 22-го тура чемпионата Сербии по футболу пострадали около двух десятков человек, сообщает novosti.rs.

Источник: AP 2017

Встреча, состоявшаяся в среду на поле «Партизана», завершилась со счетом 1:1. Стычка, продолжавшаяся несколько минут, произошла между двумя группами фанатов «Партизана». В ситуацию вмешалась полиция, хулиганы были арестованы.

Ранения в драке получили около 20 человек. Один болельщик с ножевым ранением в спину был доставлен в больницу. Как отмечается, его жизнь после врачебного вмешательства вне опасности.

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