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«Бенфика» уступила «Риу Ави» в 1/8 финала Кубка Португалии по футболу
МОСКВА, 14 дек —
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МОСКВА, 14 дек —
Матч, состоявшийся на поле «Риу Ави», завершился в пользу хозяев со счетом 3:2. В основное время встречи у «Риу Ави» отличились Лионн (47-я минута) и Рубен (62), за «Бенфику» забивали Жонас (36) и Луизао (86). Также Луизао на 84-й минуте не реализовал пенальти. Победный мяч в ворота «Бенфики» в дополнительное время провел Элдер Гедеш (94).