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08:29 (мск), источник: Р-Спорт

«Бенфика» уступила «Риу Ави» в 1/8 финала Кубка Португалии по футболу

МОСКВА, 14 дек — Р-Спорт. Лиссабонская «Бенфика» проиграла клубу «Риу Ави» (Вила-ду-Конди) в 1/8 финала Кубка Португалии по футболу.

Источник: РИА "Новости"

Матч, состоявшийся на поле «Риу Ави», завершился в пользу хозяев со счетом 3:2. В основное время встречи у «Риу Ави» отличились Лионн (47-я минута) и Рубен (62), за «Бенфику» забивали Жонас (36) и Луизао (86). Также Луизао на 84-й минуте не реализовал пенальти. Победный мяч в ворота «Бенфики» в дополнительное время провел Элдер Гедеш (94).

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