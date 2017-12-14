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08:03 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Манчестер Сити» выиграли 15-й матч подряд и побили рекорд премьер-лиги

ТАСС, 14 декабря. Футбольный клуб «Манчестер Сити» крупно обыграл «Суонси» со счетом 4:0 в гостевом матче 17-го тура чемпионата Англии и одержал 15-ю победу подряд.

Источник: Reuters

Голы в матче забили Давид Силва (27-я, 52-я минуты), Кевин Де Брейне (34) и Серхио Агуэро (85).

Футбол
Англия 2017/2018
Тур 17, 13.12.2017, 22:45
Суонси
0Манчестер Сити4

Команда испанского тренера Хосепа Гвардиолы побила рекорд лондонского «Арсенала», который выиграл 14 встреч подряд с февраля по август 2002 года (в сезонах-2001/02 и 2002/03).

В 25 матчах текущего сезона «Манчестер Сити» потерпел одно поражение, уступив со счетом 1:2 донецкому «Шахтеру» в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов на выезде. В чемпионате Англии «Манчестер Сити» уверенно занимает первое место, набрав в 17 матчах 49 очков. Вторую строчку занимает «Манчестер Юнайтед» (38 очков), третью — «Челси» (35), четвертую — «Тоттенхэм» (31), пятую — «Ливерпуль» (31).

В следующем туре «Манчестер Сити» на своем поле сыграет против лондонского «Тоттенхэма».

Другие результаты 17-го тура:

«Ньюкасл» — «Эвертон» — 0:1.

«Тоттенхэм» — «Брайтон» — 2:0.

«Саутгемптон» — «Лестер» — 1:4.

«Вест Хэм» — «Арсенал» — 0:0.

«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» — 1:0.

«Ливерпуль» — «Вест Бромвич» — 0:0.

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