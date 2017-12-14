Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Лилль» могут понизить до второго дивизиона
Директорат контроля управления может отправить «Лилль» во второй дивизион Франции.
Директорат контроля управления может отправить «Лилль» во второй дивизион Франции.
Как сообщает France Football, клубу необходимо до весны заработать 25 миллионов евро на спонсорских контрактах или трансферах, иначе «догам» грозит понижение в классе.
Напомним, ранее «Лиллю» было запрещено регистрировать новичков