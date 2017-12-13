«Манчестер Сити» одержал 15-ю победу подряд в премьер-лиге

Встреча, состоявшаяся в Суонси, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Давид Сильва (27-я и 52-я минуты), по разу отличились Кевин де Брёйне (34) и Серхио Агуэро (85).