«Манчестер Сити» одержал 15-ю победу подряд в премьер-лиге
МОСКВА, 14 дек —
МОСКВА, 14 дек —
Встреча, состоявшаяся в Суонси, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Давид Сильва (27-я и 52-я минуты), по разу отличились Кевин де Брёйне (34) и Серхио Агуэро (85).
«Горожане», не знающие поражений в текущем сезоне
Команда Хосепа Гвардиолы лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии с 49 очками.
Результаты других матчей дня:
«Ньюкасл» — «Эвертон» — 0:1,
«Саутгемптон» — «Лестер» — 1:4.
|Суонси
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0:4
Первый тайм: 0:2
|Манчестер Сити
|Пол Клемент
|Хосеп Гвардьола
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|23
|3
|Удары в створ
|10
|2
|Угловые
|5
|12
|Фолы
|6
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Энтони Тэйлор (Англия)