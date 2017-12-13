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01:25 (мск), источник: Р-Спорт

«Манчестер Сити» одержал 15-ю победу подряд в премьер-лиге

МОСКВА, 14 дек — Р-Спорт. «Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Суонси» в матче 17-го тура английской футбольной премьер-лиги, продлив победную серию в турнире до 15 игр.

Источник: AFP 2017

Встреча, состоявшаяся в Суонси, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Давид Сильва (27-я и 52-я минуты), по разу отличились Кевин де Брёйне (34) и Серхио Агуэро (85).

«Горожане», не знающие поражений в текущем сезоне премьер-лиги, обновили рекорд высших дивизионов Англии, показав лучший результат с начала чемпионата. В сезоне-1960/61 «Тоттенхэм» выиграл 15 матчей и однажды сыграл вничью, потерпев поражение в 17-й игре.

Команда Хосепа Гвардиолы лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии с 49 очками.

Результаты других матчей дня:

«Ньюкасл» — «Эвертон» — 0:1,

«Саутгемптон» — «Лестер» — 1:4.

Суонси 0:4
Первый тайм: 0:2
Манчестер Сити
13.12.2017, 22:45 основной раунд: 17-й тур Liberty Stadium
Главные тренеры
Пол Клемент Хосеп Гвардьола
Голы
21 Давид Сильва (Бернарду Силва) 27′
17 Кевин Де Брейне 34′
21 Давид Сильва (Р. Стерлинг) 52′
10 Серхио Агуэро (Яя Туре) 85′
Составы
Лукаш Фабяньски 1
Кайл Нотон 26
Мартин Ольссон 16
Майк ван дер Хорн 5
Алфи Моусон 6
Ки Сон Ен 4
Джордан Айю 18
Роке Меса 51
46′ Том Кэрролл 14
Тэмми Абрахам 10
65′ Натан Дайер 12
Лусиано Нарсингх 11
74′ Вильфрид Бони 2
Лерой Фер 8
31 Эдерсон
3 Луис да Силва Данилу
15 Эльяким Мангала
30 Николас Отаменди
21 Давид Сильва
7 Рахим Стерлинг
20 Бернарду Силва
10 Серхио Агуэро
18 Фабиан Делф 73′
35 Александр Зинченко
17 Кевин Де Брейне 77′
8 Илкай Гюндоган
25 Фернандинью 58′
42 Яя Туре
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 23
3 Удары в створ 10
2 Угловые 5
12 Фолы 6
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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