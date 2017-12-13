«Манчестер Юнайтед» обыграл «Борнмут» в матче премьер-лиги

Встреча, состоявшаяся на стадионе «Олд Траффорд» в среду, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, единственный гол на 25-й минуте игры забил Ромелу Лукаку.

Лондонский «Тоттенхэм» на своем поле победил «Брайтон» со счетом 2:0 благодаря голам Сержа Орье (40-я минута) и Сон Хын Мина (87). «Вест Хэм» и «Арсенал» в лондонском дерби победителя не выявили — 0:0. С таким же счетом завершилась встреча «Ливерпуля» и «Вест Бромвича».