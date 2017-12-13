Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Миллион за молчание: миллиардер Прохоров участник допинг-скандала
10 главных ошибок в питании за всю историю человечества
Как выглядят дети, когда самостоятельно выбирают одежду (фото)
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Стивен Тайлер открыл центр для женщин, переживших насилие
Текущие события
Футбол. Зарубежный
13.12
Вест Хэм Юнайтед0
Арсенал0
Футбол. Зарубежный
13.12
Манчестер Юнайтед1
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
13.12
Ливерпуль0
Вест Бромвич Альбион0
Футбол. Зарубежный
13.12
Тоттенхэм Хотспур2
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
13.12
Суонси0
Манчестер Сити4
Футбол. Зарубежный
13.12
Саутгемптон1
Лестер4
Футбол. Зарубежный
13.12
Ньюкасл Юнайтед0
Эвертон1
Футбол. Зарубежный
13.12
Герта3
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
13.12
Бавария1
Кельн0
Футбол. Зарубежный
13.12
Шальке-043
Аугсбург2
Футбол. Зарубежный
13.12
Байер1
Вердер0
Футбол. Зарубежный
13.12
Хоффенхайм1
Штутгарт0
Все события
Собчак о передаче на Первом канале: «Я побывала в аду»
Невзоров: Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее
Как заводить машину зимой: 6 правил
Автомобили могут резко подорожать уже в январе
Российские гандболистки проиграли Норвегии с разгромным счетом
СМИ: Роналду намерен покинуть «Реал» из-за слов Переса о Неймаре
Ника Белоцерковская разводится с мужем
Звезда шоу «Орел и решка» выходит замуж
Названа самая пьющая страна Европы
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Что станет с жильем в 2018 году?
Фоторепортажи
9«Зенит» победил «Реал Сосьедад» и вышел в 1/16 ЛЕ
8Соперники российских клубов в Лиге Европы
01:23 (мск), источник: Р-Спорт

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Борнмут» в матче премьер-лиги

МОСКВА, 14 дек — Р-Спорт. «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Борнмутом» в матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: AFP 2017

Встреча, состоявшаяся на стадионе «Олд Траффорд» в среду, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, единственный гол на 25-й минуте игры забил Ромелу Лукаку.

Лондонский «Тоттенхэм» на своем поле победил «Брайтон» со счетом 2:0 благодаря голам Сержа Орье (40-я минута) и Сон Хын Мина (87). «Вест Хэм» и «Арсенал» в лондонском дерби победителя не выявили — 0:0. С таким же счетом завершилась встреча «Ливерпуля» и «Вест Бромвича».

«МЮ» после 17 туров премьер-лиги с 38 очками занимает второе место в турнирной таблице, уступая 11 очков лидирующему «Манчестер Сити», замыкает тройку «Челси» (35).

Манчестер Юнайтед 1:0
Первый тайм: 1:0
Борнмут
13.12.2017, 23:00 основной раунд: 17-й тур Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Эдди Хоуи
Голы
25′ Ромелу Лукаку (Х. Мата) 9
Составы
Давид де Хеа 1
Антонио Валенсия 25
Фил Джоунс 4
Крис Смоллинг 12
Скотт Мактоминэй 39
43′ Ромелу Лукаку 9
Хуан Мануэль Мата 8
Неманья Матич 31
83′ Люк Шоу 23
Эшли Янг 18
66′ Антони Марсьяль 11
Маркус Рэшфорд 19
71′ Джесси Лингард 14
Андер Агуэра Эррера 21
27 Асмир Бегович
14 Брэд Смит
11 Чарли Дэниэлс
2 Саймон Фрэнсис
5 Натан Аке
24 Райан Фрэйзер
8 Гарри Артер 64′
17 Джошуа Кинг
13 Каллум Уилсон 71′
9 Беник Афобе
4 Дэн Гослинг 77′ 28′
16 Льюис Кук
19 Джуниор Станислас 71′
18 Джермейн Дефо
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 14
2 Удары в створ 7
4 Угловые 9
14 Фолы 12
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Грэм Скотт (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Жарче солнца: возлюбленная хавбека "Тоттенхэма", британская модель Руби Мэй
«Реал» вышел в финал клубного чемпионата мира
Этап биатлонного Кубка мира стартует во французском Анси
Российские гандболистки проиграли Норвегии с разгромным счетом
СМИ: Роналду намерен покинуть «Реал» из-за слов Переса о Неймаре
Канада стартовала с победы на Кубке Первого канала по хоккею
IBU не собирается лишать Тюмень этапа Кубка мира по биатлону
Российский пловец установил юниорский рекорд мира на ЧЕ
Новости
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Новыми ведущими «Орла и решки» стали Ревва и Лобода Артист и певица приняли участие в съемках нового сезона популярного тревел-шоу
Недвижимость
В Петербурге «самовольно» отремонтировали головы русалок на Доме Николаевых
Комитет Госдумы поддержал ратификацию соглашения о продаже Дома Финляндии в Петербурге
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
Туфли для вечеринки: где искать сияющие лодочки и атласные мюли Праздничная ночь — отличный повод примерить что-то новое для себя, а необычные, нарядные туфли — самый оптимальный вариант
Дети
Кирстен Данст беременна первенцем 35-летняя голливудская актриса ждет ребенка от жениха 29-летнего Джесси Племонса
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь