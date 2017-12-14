Соперник «Зенита» в ЛЕ «Селтик» продлил до 17 матчей беспроигрышную серию в ШПЛ
В матче 18-го тура шотландской
В матче 18-го тура шотландской
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Жюль Нтшан, Джеймс Форрест и Скотт Синклейр, а за гостей гол забил Дэниел Рэдмонд. Таким образом, «Селтик»
«Селтик» (41 очко) возглавляет турнирную таблице шотландской
По итогам жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы «Селтик» достался в соперники российскому «Зениту». Первый матч состоится в Глазго 15 февраля, а ответный — в