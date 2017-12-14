Соперник «Зенита» в ЛЕ «Селтик» продлил до 17 матчей беспроигрышную серию в ШПЛ

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В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Жюль Нтшан, Джеймс Форрест и Скотт Синклейр, а за гостей гол забил Дэниел Рэдмонд. Таким образом, «Селтик» по-прежнему остаётся без поражений в нынешнем сезоне ШПЛ, доведя эту серию до 17 игр.

«Селтик» (41 очко) возглавляет турнирную таблице шотландской Премьер-лиги, опережая на пять баллов ближайших преследователей «Рейнджерс» и «Абердин». При этом у «Селтика» матч в запасе. «Гамильтон Академикс» занимает девятую строчку.