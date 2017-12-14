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01:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Соперник «Зенита» в ЛЕ «Селтик» продлил до 17 матчей беспроигрышную серию в ШПЛ

В матче 18-го тура шотландской Премьер-лиги «Селтик» на своём поле принимал «Гамильтон Академикал». Встреча проходила на стадионе «Селтик Парк» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Источник: Reuters

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Жюль Нтшан, Джеймс Форрест и Скотт Синклейр, а за гостей гол забил Дэниел Рэдмонд. Таким образом, «Селтик» по-прежнему остаётся без поражений в нынешнем сезоне ШПЛ, доведя эту серию до 17 игр.

«Селтик» (41 очко) возглавляет турнирную таблице шотландской Премьер-лиги, опережая на пять баллов ближайших преследователей «Рейнджерс» и «Абердин». При этом у «Селтика» матч в запасе. «Гамильтон Академикс» занимает девятую строчку.

По итогам жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы «Селтик» достался в соперники российскому «Зениту». Первый матч состоится в Глазго 15 февраля, а ответный — в Санкт-Петербурге 22 февраля.

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